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Kim Kardashian ile Kanye West boşanmasında gerilim dinmiyor! '500 çift spor ayakkabısını...'

05.02.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian ile Kanye West boşanmasında gerilim dinmiyor! '500 çift spor ayakkabısını...'

Boşanma aşamasında oldukları öne sürülen Kim Kardashian ile Kanye West'in birbirleriyle iletişimi tamamen kopardığı belirtilirken, West'in başka eşyalarıyla birlikte çok değer verdiği spor ayakkabısı koleksiyonunu da evden taşıdığı iddia edildi.

Kim Kardashian ile Kanye West’in boşanma söylentisiyle ilgili her geçen gün yeni güncelleme haberi geliyor. People dergisine konuşan kaynaklar, çiftin artık birbirleriyle iletişim halinde olmadığını ve ayrı hayatlar yaşamaya başladığını söyledi. Ayrılık iddialarının başka bir kanıtı olarak, Page Six, 43 yaşındaki West’in Calabasas'taki evlerinden 500 çift spor ayakkabısını aldığını bildirdi.

West’in çeşitli eşyalarına ek olarak spor ayakkabılarını da evden taşıdığı haberiyle ayrılık söylentileri temele oturtulmaya çalışıldı.

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Amerikan magazin basınında haftalardır çiftin boşanmanın eşiğinde olduğu yazılıyor. People’a konuşan bir kaynak, 40 yaşındaki reality show yıldızı Kardashian için “Bir boşanma planı var ve hazır olduğunda dosyayı mahkemeye sunacak” dedi.

2014’te İtalya’da evlenen Kardashian ve West çiftinin 7 yaşında North, 5 yaşında Saint, 3 yaşında Chicago ve 1 yaşında Psalm adında dört çocuğu bulunuyor. Kaynaklar, boşanma sonrası Kardashian’ın çocuklarını kendi başına büyütmeyi planladığını iddia etti.

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