Kim Kardashian lüks araçlarını evinin rengine boyattı! 100 bin dolar harcadı

Hem reality show yıldızı hem sosyal medya fenomeni hem de girişimci bir iş kadını olmasıyla para kazanan Kardashian, servetini bir yıldan kısa bir sürede yüzde 50’den fazla artırdı. Forbes dergisi, Nisan 2021’de Kardashian’ın servetini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bazı kaynaklarda 1,2 milyar dolar olarak da yazıldı. Kardashian’ın yüzde 35’lik hisseye sahip olduğu Skims’in değeri 900 milyon dolar civarında.

Servetine servet katan Kim parasını harcamaktan da çekinmiyor. Kim Kardashian son olarak Lamborghini, Rolls-Royce ve Maybach markalı araçları evinin rengiyle uyumlu olsun diye 100 bin dolar harcadı.

Bu püskürtme boya işlemi için arabaların her bir parçasının sökülmesi gerektiği ve her arabanın tamamlanmasının yaklaşık bir ay sürdüğü iddia edildi.

Kim Kardashian Vogue'a şunları söyledi: "Her zaman bir araba kızı oldum, arabaları seviyorum ve gerçekten farklı bir şey istedim. Arabalarımın gri olan evime karışmasını istedim."



