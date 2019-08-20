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Kim Kardashian makyajsız ve bakımsız haliyle olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 14:33 | Son Güncelleme

Yaptığı her hareketle dikkat çeken ve her zaman makyajlı ve bakımlı halleriyle görüntülenen Kim Kardashian bu kez hayranlarını şaşırttı.

Kim Kardashian makyajsız ve bakımsız haliyle olay oldu

Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian son haliyle olay oldu. Dört çocuk annesi Kim Kardashian, eşi Kanye West ile gitiği akşam yemeği çıkışı objektiflere takıldı.

Gri bir eşofman takımı giyen Kardashian'ın uzun zaman sonra ilk kez kameraların karşısına makyajsız olarak çıkması dikkatlerden kaçmadı.

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Kardashian ve West, Santa Monica'da gittikleri restorandan çıkarken kendilerini görüntüleyen gazetecilerle hiç konuşmadan ve hiçbir soruya cevap vermeden araçlarına binip evlerinin yolunu tuttu.

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Kardashian'ın isa suratından düşen bin parçaydı.

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