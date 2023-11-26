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  4. Kim Kardashian şeffaf sütyen giydi! Frikiğini böyle engelledi

Kim Kardashian şeffaf sütyen giydi! Frikiğini böyle engelledi

26.11.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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En son "American Horror Story" adlı dizide Siobhan rolünü canlandıran, milyarder yıldız Kim Kardashian sosyal medyayı sallayan pozlarıyla dikkat çekti. Kim son olarak şeffaf sütyeniyle adından söz ettirdi.

The Kardashians adlı reality şov progrmaıyla ünlenen, sosyal medyanın en tanınan isimlerinden olan ve Skims adlı korse markasıyla milyarder bir girişimci haline gelen Kim Kardashian yine adından söz ettiriyor.

"American Horror Story" adlı dizide Siobhan rolünü canlandırdıktan sonra yeni bir dizi için hazırlık yapan Kim Kardashian bu sefer şeffaf sütyeniyle poz verdi.

Kim Kardashian sosyal medyada SKIMS reklamları için tamamen transparan bir sütyen giyip frikik vermeye de engel olmak istedi.

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43 yaşındaki Kim Kardashian frikik vermemek için eliyle meme uçlarını kapattı. Bir hayranı "Sanki tüm dünya meme uçlarını daha önce görmemiş gibi" derken bir başkası "Sorun değil ellerini kaldırabilirsin... sanki daha önce görmediğimiz bir şey gibi..." yorumlarıyla dikkat çekti.

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