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Emily Ratajkowski bu sefer Black Friday için soyundu! Olay pozlar

26.11.2023 09:28 | Son Güncelleme:
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Defalarca kez aldatıldığı ortaya çıkınca Sebastian Bear-McClar'dan boşanan Emily Ratajkowski son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Güzel model bu sefer de Black Friday reklamı için soyundu.

Dünyanın en seksi kadınları arasından gösterilen Emily Ratajkowski, eşi tarafından defalarca kez aldatıldığını öğrenince boşanma kararı almıştı.

Oğlu Sylvester Apollo'yu tek başına büyütmeye başlayan Emily Ratajkowski sık sık aşk hayatıyla gündeme geliyor. Oyunculuğu bırakıp modelliğe yönelen güzel isim bu sefer Black Friday indirimleri için bir markanın reklamını yaptı.

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32 yaşındaki model koyu mavi daracık bir bikininin modelliğini yaparken oldukça cüretkardı.

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Tanga bikini altıyla fit görünümünü sergilemekten çekinmeyen Emrata yine sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

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