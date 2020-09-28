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Kim Kardashian Twitter paylaşımlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 01:24 | Son Güncelleme

Ermeni asıllı ABD'li magazin ünlüsü Kim Kardashian, Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kim Kardashian'ın paylaşımlarına Türk sosyal medya kullanıcılarından ise tepki yağdı.

Kim Kardashian Twitter paylaşımlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı!

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini Ermenistan işgalinden kurtarmıştı.

Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu iddia etti. Kardashian, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de iddia ederek, "Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı. Türkiye, Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" ifadelerini kullandı.

kimm

Kim Kardashian'ın paylaşımlarının altına ise binlerce tepki mesajı geldi. Türk sosyal medya kullanıcıları İngilizce tweetlerle Kardashian'a tepki gösterdi.

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