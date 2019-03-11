MAGAZİN

Kim Kardashian yine şaşırttı! 5 yaşındaki kızına özel stil danışmanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2019 09:47 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'ın 5. yaşına giren çocuğu North'un makyaj ve yaşından büyük kostümle podyuma çıkarılması ve bir dergiye poz vermesinin yankıları sürerken, ünlü yıldızı kızına stil danışmanı da tuttu.

Kim Kardashian yine şaşırttı! 5 yaşındaki kızına özel stil danışmanı

Kim Kardashian ve Kanye West'in 5. yaşına basan kızları North, geçen ay ünlü bir dergi için poz verdi. Derginin kapağı olan küçük kıza makyaj yapılması ve yaşından büyük giydirilmesi tepkilere neden oldu.

Bu gelişmelerin ardından North podyuma da çıkarak tüm gözleri üzerine çevirdi.

Lüks yaşamıyla sık sık gündeme gelen anne Kardashian, kızı North'a şimdi de özel stil danışmanı tuttu.

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Ünlüleri giydiren moda tasarımcısı Simone Harouche, her gün North'u giydiriyor. Dolaplarını düzenliyor ve gün gün ne giyeceğine karar veriyor.

Kardashian, verdiği bir röportajda kızının daima moda ve makyaja ilgisi olduğunu ve bunun kendi seçimi olduğunu söyledi.

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