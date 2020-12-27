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Kim Milyoner Olma İster'de Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ve kızının adını duyunca...

27.12.2020 07:22 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olma İster'de Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ve kızının adını duyunca...

Kim Milyoner Olma İster sunucusu olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya soracağı soruyu görünce şaşırdı. İmirzalıoğlu Sinem Kobal ve kızı Lalin'in adını duyunca gülümsemekten kendini alamadı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi.

Yarışmada Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin'in isminin geçtiği bir soru sorulması stüdyoda gülümseten anların yaşanmasına sebep oldu.

Kenan İmirzalıoğlu eşi ve kızının adlarını soruda görünce gülümsemekten kendini alamadı.
Sosyal medyada paylaşılan bu anlara ise "Süper Aile" yorumları yağdı.

İşte o soru:

"Lalin, sepetindeki 20 elmanın yüzde 40'ını Sinem'e kalanını yüzde 25'ini Kenan'a verirse Lalin'in sepetinde kaç elması kalır?"

Soru karşısında seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı '9' cevabını vererek 5 bin TL'lik soruyu doğru yanıtladı.

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