KİM MİLYONER OLMAK İSTER ATV CANLI İZLE! Kim Milyoner Olmak İster saat kaçta? 5 Milyonluk soru açılacak!

Kim Milyoner Olmak İster programında 5 Milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. ATV'de ekrana gelen bilgi yarışması uzun yıllardır büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Pazar akşamları ekrana gelen yarışmanın bu haftaki bölümü merakla bekleniyor. Rabia Birsen Göğercin'in ardından büyük ödül sorusu için yarışan Eyüp İşler'in vereceği cevap merak edildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster canlı izle ekranı ve programa dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SAAT KAÇTA?

ATV'nin yıllardır sevilerek izlenen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam tarihi bir bölüm ile ekrana gelecek. Program saat 20.00'de başlayacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ATV CANLI İZLE!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu hafta tarihi bir gece yaşanacak. Geçtiğimiz hafta Filistin'li 1 Milyon değerindeki soruya doğru cevap veren Eyüp İşler, bu akşam yayınlanacak olan bölümde 5 Milyon TL'lik soruyu yanıtlayacak.

Eyüp İşler'in bu soruya doğru cevap vermesi halinde başarılı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçecek.

Eyüp İşler eğer soruyu doğru yanıtlarsa Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 5 Milyonluk soruyu doğru cevaplayan ve 5 Milyon TL büyük ödülü kazanan ilk yarışmacısı olacak.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Umut Çizgisi

11:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

12:30 Dizi TV

13:30 Aldatmak

16:15 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

02:05 Safir

05:20 Cennetin Gözyaşları





