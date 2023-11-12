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KİM MİLYONER OLMAK İSTER ATV CANLI İZLE! Kim Milyoner Olmak İster saat kaçta? 5 Milyonluk soru açılacak!

12.11.2023 19:14 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster? programı büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Türkiye'nin en uzun soluklu bilgi yarışması bu akşam bir ilk ile izleyici karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta 1 Milyonluk soruyu doğru bilen Eyüp İşler, bu akşamki bölümde 5 Milyonluk soruyu açtıracak. Kim Milyoner Olmak İster canlı izle ekranı sorgulanıyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster saat kaçta? 5 Milyonluk soru açılacak!

Kim Milyoner Olmak İster programında 5 Milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. ATV'de ekrana gelen bilgi yarışması uzun yıllardır büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Pazar akşamları ekrana gelen yarışmanın bu haftaki bölümü merakla bekleniyor. Rabia Birsen Göğercin'in ardından büyük ödül sorusu için yarışan Eyüp İşler'in vereceği cevap merak edildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster canlı izle ekranı ve programa dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SAAT KAÇTA?

ATV'nin yıllardır sevilerek izlenen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam tarihi bir bölüm ile ekrana gelecek. Program saat 20.00'de başlayacak.

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER ATV CANLI İZLE!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu hafta tarihi bir gece yaşanacak. Geçtiğimiz hafta Filistin'li 1 Milyon değerindeki soruya doğru cevap veren Eyüp İşler, bu akşam yayınlanacak olan bölümde 5 Milyon TL'lik soruyu yanıtlayacak.

Eyüp İşler'in bu soruya doğru cevap vermesi halinde başarılı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçecek.

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Eyüp İşler eğer soruyu doğru yanıtlarsa Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 5 Milyonluk soruyu doğru cevaplayan ve 5 Milyon TL büyük ödülü kazanan ilk yarışmacısı olacak.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Umut Çizgisi
11:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
12:30 Dizi TV
13:30 Aldatmak
16:15 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:05 Safir
05:20 Cennetin Gözyaşları

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