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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya geldi! Batu Alıcı büyük ödül için bu akşam yarışacak... Yarışmacısı Batu Alıcı kaç bin TL kazandı?

11.12.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam büyük bir heyecan yaşanacak. Atatürk sorusunu bilerek 1 milyonluk soruya ulaşan 20 yaşındaki Batu Alıcı'nın kazanıp kazanamayacağı merak konusu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Batu Alıcı bu akşam kazanırsa parayı ne yapacağını da açıkladı. Eğer Batu Alıcı sorudan çekilirse 400 bin TL kazanmış olacak. Kim Milyoner Olmak İster ve 1 milyonluk soru heyecanı saat kaçta?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya geldi! Batu Alıcı büyük ödül için bu akşam yarışacak... Yarışmacısı Batu Alıcı kaç bin TL kazandı?

1 milyonluk soru ne olacak? Herkes nefesini tuttu ve bu sorunun yanıtını merak ediyor. Kim Milyoner Olmak İster?' de büyük heyecan yaşanmıştı. 20 yaşındaki Batu Alıcı büyük ödül için bu akşam yarışacak. Yarışmacı soruya doğru cevap verirse 1 milyon TL kazanacak ve eğer yanlış cevaplarsa 30 bin TL kazanmış olacak.

1 MİLYONLUK SORU AÇILDI MI?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Mustafa Kemal Atatürk sorusuna verdiği cevapla yarışmanın bir üst turuna çıkan Alıcı bu akşam 1 milyonluk soruyu açtıracak. Batu Alıcı, "Yarışmaya katılma fikri aklımda yoktu. Arkadaşım yarışmaya katılmamı istedi. Yarışmada oraya kadar gelmeyi beklemiyordum. Devam ettim, soruları görünce ve mantık yürütünce çekilmek istemedim. Aklımda baraj sorularını gördükten sonra çekilmek vardı, riske atmamak açısından…" dedi.

Ekran Alıntısı

Mustafa Kemal Atatürk sorusu sayesinde 1 milyonluk soruya gelen Alıcı "Ben de Mustafa Kemal ile ilgili sorunun cevabını nereden hatırladığımı bilmiyordum. Tabi çok okudum hayatını da, öyle olunca da bir yerlerden geldi ve çekilmek de istemedim. Risk aldım ve çok mutluyum sorunun cevabını doğru bildiğim için" diye konuştu.

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"1 MİLYON LİRAYI KAZANIRSAM…"

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'1 milyon lirayı kazanırsan ne yapacaksın?' sorusuna 20 yaşındaki genç isim, "O parayı eğitim hayatım için kullanacağım. Ama alabilirsem güzel bir tatile de çıkarım. Aklımda bir yer yok ama belki Kıbrıs olabilir" yanıtını verdi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER KAÇTA?

"Kim Milyoner Olmak İster ve 1 milyonluk soru heyecanı saat kaçta" sorusu da merak edildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma 11 Aralık Pazar 2022 tarihinde saat 20.00'de başlayacak.

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