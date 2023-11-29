Kim Milyoner Olmak İster'de 10.000 TL'lik soruda elenen yarışmacı çok şaşırttı! Tüm jokerlerini kullandı

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'den 4. soruda elenen yarışmacı herkesi şaşkına çevirdi. Aşçılık bölümü öğrencisi olan ve daha önce profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacı Rukiye İkra Ağca, 'Ortalama' sorusunda yarışmadan elendi.

İlk olarak benzetme sorusu ile karşılaşan yarışmacı kadın ilk soruyu başarıyla tamamladı.

İkinci soru olan defter sorusuna da doğru cevap veren yarışmacı 3. soruyu görmeye hak kazandı.

Yarışmacı 3. soruda seyirci joker hakkını kullanarak doğru cevabı buldu.

Daha sonra dördüncü soru olan, "1, 2, 3, 4, ve 5 sayılarının ortalamaları kaçtır?" sorusu soruldu.

Şıklarda, A: 3, B: 6, C: 9 ve D: 15 yer alıyordu.

Sorunun cevabını bulamayan yarışmacı ilk olarak telefonla joker hakkını kullandı ancak cevap alamadı.

Daha sonra yarı yarıya joker hakkını kullanan kadın cevabı bulamayınca "Çok üzüldüm" diyerek yarışmadan çekilme kararı kaldı.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıyı teselli ederek ortalamanın nasıl hesaplandığını anlattı ve doğru cevabın A şıkkı 3 olduğunu söyledi.







