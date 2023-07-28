Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soru! Futbol sorusu çıktı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan doruktaydı.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı başarılı performansıyla ilgiyle izlendi.

Ahmet Zeki Ertem isimli yarışmacı, 200 bin TL'lik soruya kadar geldi. 200 bin liralık soruyu açtıran yarışmacının karşısına ise bir spor sorusu çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya, '1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır?' sorusunu okudu.

Fenerbahçeli olan yarışmacı "Risk almak iyidir" diyerek joker hakkını kullanmadı.

Yarışmacı, 'B- Galatasaray' şıkkını seçti, ancak doğru cevap 'A- Beşiktaş' olacaktı.

Yarışmacı yarışmadan 30 bin TL alarak elendi.



