Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bir soru olay oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de “Hangisi arkeologların buldukları şeyin fosil mi yoksa sıradan bir taş mı olduğunu anlamak için kullandıkları yöntemlerden biridir?” sorusu soruldu.

4 seçenekten 3'ü ise skandal yarattı. Doğru seçeneğin yanında verilen, “Yalamak”, “Köpeğe koklatmak” ve “Üstüne idrar yapmak” seçenekleri arkeologları ayağa kaldırdı ve ATV'yi kınayan bildiri yayınlandı.

Arkeologlar Derneği'nin tepkisi şöyle:

“Dün gece ATV‘nin ‘Kim Milyoner Olmak İster' isimli bilgi yarışmasında 30.000 TL değerindeki hiçbir bilimsel değeri olmayan ve Arkeoloji bilim dalını aşağılayan bu soruyu hazırlayanları ve ATV'yi kınıyoruz. Arkeoloji, bugün dünya ile boy ölçüşebileceğimiz bilim dallarından biridir.

Maalesef hala Arkeolojiyi ve arkeologları anlayamamış bir medya ile karşı karşıyayız. Çok yazık!”

Sorunun doğru cevabı ‘yalamak’ olarak açıklandı.

