MAGAZİN

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

DİZİ HABERLERİ  | 25.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

ATV’de yayınlanan ve Murat Yıldırım’ın sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” adlı yarışma programında sorulan bir soru arkeologları kızdırdı. Yarışmadaki o soru sonrası Arkeologlar Derneği açıklama yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bir soru olay oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de “Hangisi arkeologların buldukları şeyin fosil mi yoksa sıradan bir taş mı olduğunu anlamak için kullandıkları yöntemlerden biridir?” sorusu soruldu.

ieieieie

4 seçenekten 3'ü ise skandal yarattı. Doğru seçeneğin yanında verilen, “Yalamak”, “Köpeğe koklatmak” ve “Üstüne idrar yapmak” seçenekleri arkeologları ayağa kaldırdı ve ATV'yi kınayan bildiri yayınlandı.

arkeolog-sorusu_16_9_1543141464 (1)

Arkeologlar Derneği'nin tepkisi şöyle:

“Dün gece ATV‘nin ‘Kim Milyoner Olmak İster' isimli bilgi yarışmasında 30.000 TL değerindeki hiçbir bilimsel değeri olmayan ve Arkeoloji bilim dalını aşağılayan bu soruyu hazırlayanları ve ATV'yi kınıyoruz. Arkeoloji, bugün dünya ile boy ölçüşebileceğimiz bilim dallarından biridir.

Maalesef hala Arkeolojiyi ve arkeologları anlayamamış bir medya ile karşı karşıyayız. Çok yazık!”

Sorunun doğru cevabı ‘yalamak’ olarak açıklandı.

Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!
Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktıHadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı
Sevda Dalgıç Avlu dizisinden çıkarıldı!Sevda Dalgıç Avlu dizisinden çıkarıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kim milyoner olmak ister Murat yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Okuyucu Yorumları 2 yorum
binanın bizim Arkeologlar hiçbir moka yaramıyor devletten Boşu Boşuna para alıyorlar
Arkeologların tepkisi yersizdir. Sorunun cevabı doğrudur. Bazı mineral ve kayaçları belirleme yöntemidir, dilini dokundurmak. Dili çekmesi bazı kayaları belirleyen bir özelliktir. Daha çok Jeologlar bu testi yaparlar. Belki Arkeologlar yerine Jeologlar demeliydi soruda. Talama değil de dil ile dokunmadır o yöntem.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Sevda Dalgıç Avlu dizisinden çıkarıldı!

Sevda Dalgıç Avlu dizisinden çıkarıldı!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba torunu için katil mi oluyor? Arka Sokaklar 497. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba torunu için katil mi oluyor? Arka Sokaklar 497. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanları yayınlandı! 'Oğlumun canını almak için gelecekler'

Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanları yayınlandı! 'Oğlumun canını almak için gelecekler'

Şahin Tepesi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şahin Tepesi'nde kim hangi rolde oynuyor?

Şahin Tepesi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şahin Tepesi'nde kim hangi rolde oynuyor?

Kızım'da Asu Öykü'yü Demir'den alacak mı? Kızım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (10. son bölüm izle)

Kızım'da Asu Öykü'yü Demir'den alacak mı? Kızım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (10. son bölüm izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.