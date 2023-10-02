Kim Milyoner Olmak İster'de bir tarihi gece daha! 1 Milyonluk soru için heyecan dorukta! 'Kalp dayanmaz'

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam 1 Milyon TL'lik soru heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz günlerde büyük ödülün 5 Milyon TL'ye yükseltildiği açıklanmıştı. Ahmet Talha Dağlı geçtiğimiz hafta 500.000 TL'lik soruyu doğru bilmişti. Yarışmaya İstabul'dan katılan Ahmet Talha Dağlı, en son Rabia Birsen Güvercin'in açtırdığı soruyu açtırdı.

Ahmet Talha Dağlı, Osmanlı dönemi ve Osmanlı padişahları ile olan bilgisiyle hem izleyicileri hem de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

En son geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde 500.000 TL'lik soruyu doğru bilen Dağlı, yeni bir heyecanla ekranlara geldi.

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU!

Ahmet Talha Dağlı'nın açtırdığı büyük ödül öncesindeki son adım sorusu ise şu şekilde;

1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

A)FRANSA

B)OSMANLI DEVLETİ

C)AVUSTURYA-MACARİSTAN

D)BİRLEŞİK KRALLIK

CEVAP: OSMANLI DEVLETİ

ÇEKİLMESEYDİ 5 MİLYONU AÇTIRACAKTI!

Ahmet Talha Dağlı, 1 Milyonluk sorunun cevabından emin olamadığını söyleyerek yarışmadan çekildi. 500.000 TL ödülün sahibi olan Dağlı, soruyu cevaplasaydı Osmanlı Devleti cevabını vereceğini söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki üzerine sorunun cevabı da açıklandı. Cevap Osmanlı Devleti idi.

Dağlı bu soruyu doğru bilmesi halinde hem 5 Milyon TL büyük ödül sorusunu açtıran ilk yarışmacı olacak hem de yarışma tarihinin ilk defa 5 Milyon TL ödül kazanan yarışmacısı olacaktı.

AHMET TALHA DAĞLI KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan ve bu akşam 1 milyon değerindeki soru ile yarışmaya devam edecek Ahmet Talha Dağlı 19 yaşındadır.

Eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde devam eden Ahmet Talha Dağlı, yarışmaya katılarak genel kültür bilgisini göstermeyi hedeflediğini dile getiriyor.

Bu yıl çift anadal olarak Matematik bölümüne başlayacak. 4 kardeş olan Ahmet Talha Dağlı'nın hobileri arasında eskrim yapmak ve yemek yapmak yer alıyor.



