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Kim Milyoner Olmak İster'de bomba soru: İlk silikon meme hangisine takılmıştır?

DİZİ HABERLERİ  | 13.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında özel bölümde daha önce sorulan "ilk hangi hayvana silikon takıldı" sorusu geceye yine damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de bomba soru: İlk silikon meme hangisine takılmıştır?

Murat Yıldrım'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programında izleyenleri bir hayli şaşırtan sorular sorulmaya devam ederken yayınlanan özel bölüm yine çok konuşuldu.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında daha önce de yayınlanmış bir soru özel bölümde tekrar ekrana geldi.

"İlk hangi hayvana silikon takıldı" sorusu geceye yine damga vurdu.

Daha öncede büyük ilgi çeken soru sosyal medya ve ekran başındakileri tekrardan bir hayli şaşırttı. Soruya yarışmacı Genco Demirer yanlış cevap vererek 60 bin kaybetmişti.

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Toplam 15 bin para ödülü kazanan yarışmacıya kaybettiren sorunun cevabı ise köpek olacaktı.

İnek, köpek, fare ve maymun şıklarından Genco Demirer Maymun şıkkını seçerek 60 bin TL kaybederek programa veda etmişti.

Genco Demirer'in kazandığı ödül ise 15 bin TL oldu.


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