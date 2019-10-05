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Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı soruldu: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2019 21:40 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtırmayı başaran Arda Ayten'in yarıştığı programın yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor. Milyonluk soru "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?" oldu. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı "Kim Milyon İster'de milyonluk soru On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?" oldu ve şıklar arasında; vatan, kan, toprak ve yurt yer aldı. İşte sorunun cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaştı ancak süre yetmemişti. Bu akşam 1 milyonluk soru belli oldu. İşte Kim Milyoner Olmak yarışmasındaki milyonluk soru olan "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?" sorusunun cevabı…

MİLYONLUK SORU BELLİ OLDU

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamından bu kelimelerden hangisi daha az geçer?

Cevap: C) Toprak

A) Vatan
B) Kan
C) Toprak
D) Yurt

milyonn

ARDA AYTEN SORUYA DOĞRU CEVAP VERDİ Mİ? NE KADAR KAZANDI?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının yayınlanan son bölümünde Kahramanmaraş'ta tıp eğitimi gören 19 yaşındaki yarışmacı Arda Ayten, 1 milyon TL değerindeki 12. soruya yanıt arıyor. Şimdiye kadar hiç joker hakkı kullanmayan yarışmacı final sorusuna henüz cevap vermedi. Cevap belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

ARDA AYTEN KİMDİR? MESLEĞİ NEDİR?

19 yaşındaki tıp öğrencisi olan Arda Ayten, Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyor. Kitaplara karşı ilgili olduğunu söyleyen genç yarışmacı programda söylediği "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile izleyenleri duygulandırmıştı.

Arda Ayten ayrıca yarışmada anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını dile getirmişti. Arda Ayten şimdiye kadar 4 kitap yazdığını da izleyicilerle paylaşmıştı.

İSTİKLAL MARŞI’NIN SÖZLERİ

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Âkif Ersoy

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