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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran Arda Ayten kimdir? Arda Ayten soruya doğru cevap verdi mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2019 22:51 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programı, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla başladı. Geçen sezon 1 milyon TL değerindeki 12. soruyla izleyenlerine kısa bir ara veren "Kim Milyoner Olmak İster"de yarışmacı Arda Ayten, "İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?” sorusuna doğru cevap vererek ödülün sahibi oldu. İzleyiciler 'Arda Ayten kimdir?', 'Arda Ayten ne kadar kazandı?' sorularının yanıtını merak ediyor.

Arda Ayten'e sorulacak 1 milyon TL değerindeki soru belli oldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL değerindeki soru neydi? Arda Ayten doğru cevabı verdi mi?

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün sorulara doğru yanıtlar verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon TL değerindeki soruya kadar ulaştı. Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gördü.

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1 milyonu kazanması sonrası duygularını paylaşan Arda Ayten, "En başından beri biliyordum ama baskı vardı. Daha erken bilmediğim için özür diliyorum. İnsanlara işkence çektirdik gerçekten." ifadelerini kullandı.

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"DAHA ERKEN BİLEMEDİĞİM İÇİN HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

1 milyonu kazanması sonrası duygularını paylaşan Arda Ayten, "En başından beri biliyordum ama bu ne biliyor musunuz? Ya ben pozitif bakıyorum. Baskıyı gülümsemekle ezmeyi öğrendim. Çok gülümsemeye çalışıyorum ama bazen beni de üzerimde baskı oluyor. Bu daha erken söyleyebilirdim. Daha erken bilmediğim için özür diliyorum. Bunu bilememe gibi bir şansım olamazdı. İstiklal Marşı'nın 9. kıtasını unuttuğum an baskıdan dolayıydı. İnsanlara işkence çektirdik gerçekten." ifadelerini kullandı.

Arda Ayten'den sonra konuşan Kenan İmirzalıoğlu da "Seninle gurur duyuyoruz" dedi.

ARDA AYTEN KİMDİR? MESLEĞİ NEDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor..

Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.


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