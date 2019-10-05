Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran Arda Ayten kimdir? Arda Ayten soruya doğru cevap verdi mi?

Arda Ayten'e sorulacak 1 milyon TL değerindeki soru belli oldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL değerindeki soru neydi? Arda Ayten doğru cevabı verdi mi?

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün sorulara doğru yanıtlar verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon TL değerindeki soruya kadar ulaştı. Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gördü.

1 milyonu kazanması sonrası duygularını paylaşan Arda Ayten, "En başından beri biliyordum ama baskı vardı. Daha erken bilmediğim için özür diliyorum. İnsanlara işkence çektirdik gerçekten." ifadelerini kullandı.

"DAHA ERKEN BİLEMEDİĞİM İÇİN HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

1 milyonu kazanması sonrası duygularını paylaşan Arda Ayten, "En başından beri biliyordum ama bu ne biliyor musunuz? Ya ben pozitif bakıyorum. Baskıyı gülümsemekle ezmeyi öğrendim. Çok gülümsemeye çalışıyorum ama bazen beni de üzerimde baskı oluyor. Bu daha erken söyleyebilirdim. Daha erken bilmediğim için özür diliyorum. Bunu bilememe gibi bir şansım olamazdı. İstiklal Marşı'nın 9. kıtasını unuttuğum an baskıdan dolayıydı. İnsanlara işkence çektirdik gerçekten." ifadelerini kullandı.