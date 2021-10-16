Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu gülme krizine sokan yarışmacı! Kahkahalar dinmedi

Seyirciyi ekrana kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, dün akşam ilginç anlara sahne oldu. 27 yaşındaki muhasebeci Merve Keskin'in, neşeli tavırları Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü.

Aslen Aksaraylı olan yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'nun ''Nasılsın?'' sorusuna ''Valla bomba gibiyim. Sen ne yapıyorsun abi?'' yanıtını verirken gülmekten konuşamadı. Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacının samimi tavrı karşısında, yarışmacı ile birlikte gülmeye başladı.

Gülme krizleri için ''Abi valla gülme gelince duramıyorum da...'' diyen yarışmacıya, İmirzalıoğlu'ndan ''Allah eksik etmesin'' yanıtı geldi.

2 yıl üniversite sınavına hazırlanıp 2 yıllık bir bölüm kazandığını söyleyen yarışmacının, ''4 yıl bekleseydim, heralde 4 yıllığa girerdim'' demesi Kenan İmirzalıoğlu'nu kahkahaya boğdu.

Yarışma boyunca sıcak tavırlarıyla Kenan İmirzalıoğlu'nun ve seyircinin yüzünde tebessüm yaratan Merve Keskin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde muhasebe okudu. Şimdilerde özel bir şirkette muhasebecilik yapan Keskin, hafta sonları sınav gözetmenliği yapıyor.



