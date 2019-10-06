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Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 09:41 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada; 1 milyonluk soruya kadar gelen Arda Ayten, son soruya da doğru yanıt vererek 1 milyonluk büyük ödülün sahibi oldu. Yarışmacı kazandığı paradan ne kadar vergi ödeyecek?

Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Türkiye tarihine geçen yarışmacı Arda Ayten, 1 milyonluk sorunun cevabını bilerek ilk defa 1 milyon kazanan yarışmacı oldu.

Ancak Ayten’in alacağı ödülden Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) kesintisi yapılacak. Yarışmacı Arda Ayten milyoner olamayacak.

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Vergi uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "5.760₺ istisna düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %20 Veraset ve İntikal Vergisi kesilecektir. Yani 1 milyon₺’den 198.848₺ vergi kesilecek, bu vergi yarışmayı düzenleyen tarafından beyan edilecektir. Yarışmacının eline ise net 801.152₺ geçecektir" diye yazdı.

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