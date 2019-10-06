Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Türkiye tarihine geçen yarışmacı Arda Ayten, 1 milyonluk sorunun cevabını bilerek ilk defa 1 milyon kazanan yarışmacı oldu.

Ancak Ayten’in alacağı ödülden Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) kesintisi yapılacak. Yarışmacı Arda Ayten milyoner olamayacak.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "5.760₺ istisna düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %20 Veraset ve İntikal Vergisi kesilecektir. Yani 1 milyon₺’den 198.848₺ vergi kesilecek, bu vergi yarışmayı düzenleyen tarafından beyan edilecektir. Yarışmacının eline ise net 801.152₺ geçecektir" diye yazdı.

