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Yılmaz Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder itirafı! Sözleri yürek burktu: "Onun gibisi bir daha gelmez"

Ünlü oyuncu ve senarist Yılmaz Erdoğan, hayatını kaybeden yakın dostu Sırrı Süreyya Önder hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Gazeteci Adem Metan’ın Youtube kanalına konuşan Erdoğan, "Sırrı hem bize hem ülkeye hem dünyaya çok çok gerekli bir insandı" dedi. Önder'in bilgi birikimini anlatan ünlü sanatçının sözleri dikkat çekti.

Yılmaz Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder itirafı! Sözleri yürek burktu: "Onun gibisi bir daha gelmez"
Enes Çırtlık

Oyuncu, şair ve senarist Yılmaz Erdoğan, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'i anlattı. Yakın dostunun yokluğunu derinden hissettiğini belirten Erdoğan, Önder'in kendisi için ne kadar özel bir yere sahip olduğunu samimi sözlerle ifade etti.

"EN GEREKLİ OLDUĞU GÜNLERDE GİTTİ"

Sırrı Süreyya Önder'in vefatını hayatındaki en büyük yıkımlardan biri olarak nitelendiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"En son ve en büyük yıkımlardan birisi… Sırrı hem bize, hem ülkeye, hem dünyaya çok çok gerekli bir insandı ve en gerekli olduğu günlerde gitmesinin ilahi bir anlamı olmalı."

Yılmaz Erdoğan dan Sırrı Süreyya Önder itirafı! Sözleri yürek burktu: "Onun gibisi bir daha gelmez" 1

"SIRRI'YI ÇOK ÖZLÜYORUM"

Önder'le dostluklarından bahseden Erdoğan, zor zamanlarında birbirlerine danıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Yani Sırrı'yı çok özlüyorum. Tabii, çünkü ikimiz de ne zaman darlansak, içinden çıkamadığımız bir şey olsa, 'Ya Sırrı, hele bir beni dinle, bana biraz konuş hele. Bu ne yapacağız bu işi?' dediğinde, ezberlenmemiş, seni ferahlatacak mutlaka yeni bir şey duyduğum… Çok, çok, çok özel bir birikimdi."

"ONUN BİLGİSİ BU ÜLKEDE BİR KÜTÜPHANEDE BİLE YOKTUR"

Sırrı Süreyya Önder'in entelektüel birikimine dikkat çeken Erdoğan'ın sözleri de dikkat çekti.
"Onun bünyesinde toplanan bilgi bu ülkede bir kütüphanede bile yoktur. Çünkü her kütüphanede bir dünyayı dinlerken diğerini görmez. Ama Sırrı'da hepsi vardı. Kocaman bir dini külliyatla Marx külliyatı nasıl bir kimsenin bir yerinde bir araya gelir ki? Bir daha… Ya, o da buluşamazlar zaten. Onlar nasıl olduysa Sırrı'da buluşmuşlardı."

MECLİS'TEKİ O ANISINI DA ANLATTI

Önder'in bilgi birikimini anlatırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan bir olayı da hatırlatan Erdoğan, bir milletvekilinin kürsüde şiir okuduğu sırada süresinin dolduğunu, Önder'in ise şiiri tamamlamak istediğini söyledi.

Erdoğan, Önder'in bu tavrına ilişkin, "Tabii, Sırrı'nın mahallesinden gelen hangi insan bilir ki o şiiri? İnanılmaz bir insan" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK BİR SENTEZ KİŞİLİKTİ"

Önder'in farklı görüşlerden insanlarla empati kurabilen bir isim olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"O yüzden hepimizle, herkesle bir şefkat içinde, empati içinde konuşabiliyordu. Çünkü biliyorduk düşünce mekanizmasının ne olduğunu ve ona saygısı ve emeği vardı.

Yani Türkiye için bir sentez, örnek bir sentez kişilikti Sırrı. Ve muazzam, derin bir mizahla da çözemeyeceği iş yoktu. O Meclis tarihinin en derin ve neşeli anlarını onun başkanvekilliğinde geçirdik."

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Sırrı Süreyya Önder Yılmaz Erdoğan
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