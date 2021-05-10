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Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Böylesi ilk kez yaşanıyor

10.05.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Michele Cedolin, elendikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce sevgilisini yanına çağırarak evlilik teklifi etti. Programda evlilik teklifi aldığı için çok şaşkın olan genç kadın ise "Evet" cevabını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Böylesi ilk kez yaşanıyor

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam yayınlanan bölümünde romantik anlar yaşandı. Eğitim görevlisi Michele Cedolin, kendisini desteklemek için stüdyoya gelen sevgilisine herkesi içinde evlilik teklifi etti.

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STÜDYODA ROMANTİK ANLAR

Yarışmacı Michele Cedolin, soruya yanlış cevap verdikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Ben de bir soru sorabilir miyim?" diyerek söz hakkı istedi. Yerinden kalkarak seyirciler arasında oturan sevgilisi İrem Doğan'ın yanına giden Cedolin, herkesin içinde diz çökerek sevgilisine "Benimle evlenir misin?" dedi. Teklif karşısında şoke olan Doğan, "Evet" diyerek sevgilisine sarıldı.
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"BENİM HEYECANIM BAŞKAYDI"

Gördüğü manzara karşısında hem şaşıran hem mutlu olan sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise çifti stüdyonun ortasına çıkartarak tebrik etti. Yarışmadan bambaşka bir heyecan yaşadığını söyleyen yarışmacı, "Soruları cevaplarken aslında benim heyecanım başkaydı" diyerek İmirzalıoğlu ile şakalaştı.

İtalyan kökenli olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 29 yaşındaki Michele Cedolin, Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş. Yüksek lisansını ve doktora eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde tamamlayan Michele Bey, şu anda aynı üniversitede akademisyen olarak çalışıyor.

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atv
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