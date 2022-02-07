MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Milyoner Olmak İster’de sorular nasıl hazırlanıyor? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur?

Kim Milyoner Olmak İster’de sorular nasıl hazırlanıyor? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur?

07.02.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de soruların nasıl hazırlandığı vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Kim Milyoner Olmak İster’de sorular nasıl hazırlanıyor? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster’de sorular nasıl hazırlanıyor? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur?

Kim Milyoner Olmak İster, her hafta Cuma ve Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de ekrana geliyor. Sevilen bilgi yarışması kafa karıştıran sorularıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu ve eski manken Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda soruların nasıl hazırlandığı merak konusu oldu. Bu kapsamda im Milyoner Olmak İster’de sorular nasıl hazırlanıyor? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile ilgil merak edilenlere haberimizde yer verdik.

Kim Milyoner Olmak İster’de sorular nasıl hazırlanıyor?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULAR NASIL HAZIRLANIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster'de soru ekibinin kimlikleri açıklanmıyor. Öte yandan ekipte yar alan kişilerin de birbirlerini tanımaması için kod sistemi geliştirildiği biliniyor.

Soru editörleri; yarışmada sorulacak soruları hazırlarken kod sistemiyle hazırlıyor. Ekip üyeleri hiçbir şekilde birbirlerini görmüyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in yapımcısı Mehmet Çam konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsimleri gizli bir ekip var, alanında uzman, işlerini çok iyi bilen, kalabalık bir soru ekibimiz var. Ama hiçbir yerde ismi geçmez, hiçbir yerden ulaşılamaz ve sadece sözleşmeleri vardır ve gizlidir. Soruların kaderini belirleyen yer ise doğrulama aşamasıdır. Doğrulama ekibimiz var. Farklı farklı alanlarda çalışan insanlar. Eğer doğrulama işlemini yapmadan bir soru geçmezse o soru ekranlarda yer alamaz."

Kim Milyoner Olmak İster’de sorular nasıl hazırlanıyor?

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN SUNDUĞU KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E NASIL BAŞVURULUR?

Kim Milyoner İster'de her yarışmacıya toplamda 12 soru soruluyor.

  1. soruya kadar ilerleyen yarışmacı bu soruya da doğru yanıt vermesi halinde 1 Milyon TL'nin sahibi oluyor.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılmak için ATV'nin resmi web sitesinde yer alan 'yarışma katılım formunu' doldurmak gerekiyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de sorular nasıl hazırlanıyor?

Kim Milyoner Olmak İster'e katılmak isteyen kişiler forma fotoğraflarını ekleyip T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad, yaşanılan şehir, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet ve telefon numarası gibi özel bilgileri girdikten sonra yarışmaya ilişkin soruları da yanıtlamak durumunda.

Adaylara, formda 'Özel Bir Yeteneğiniz var mı?', 'Daha Önce Kim Milyoner Olmak İster Mülakat Görüşmesine Katıldınız mı?', 'Daha Önce Bir Yarışma Programına katıldınız mı? ', 'Programda hedeflediğiniz para ödülü ne kadar? Hedeflediğiniz para ödülünü kazanırsanız ne yapacaksınız?' gibi yarışmaya ilişkin sorular yöneltiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miami'da bikinili poz! Son haline "Kilo al" yorumları yağdıMiami'da bikinili poz! Son haline "Kilo al" yorumları yağdı
Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."
Gürsel Tekin'le evlenen Mehtap Özkan’ın sosyal medyasında dikkat çeken detay!Gürsel Tekin'le evlenen Mehtap Özkan’ın sosyal medyasında dikkat çeken detay!
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

Attıkları gole sevinirken taraftardan yumruk yediler! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü şok oldu

Attıkları gole sevinirken taraftardan yumruk yediler! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü şok oldu

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

İlginizi Çekebilir

Ayrılık çanları mı? Şoke eden itiraf

Ayrılık çanları mı? Şoke eden itiraf

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Güneşi görünce hırkasını açtı! Sütyeniyle poz verdi

Güneşi görünce hırkasını açtı! Sütyeniyle poz verdi

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.