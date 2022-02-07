Kim Milyoner Olmak İster’de sorular nasıl hazırlanıyor? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur?

Kim Milyoner Olmak İster, her hafta Cuma ve Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de ekrana geliyor. Sevilen bilgi yarışması kafa karıştıran sorularıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu ve eski manken Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda soruların nasıl hazırlandığı merak konusu oldu. Bu kapsamda im Milyoner Olmak İster’de sorular nasıl hazırlanıyor? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile ilgil merak edilenlere haberimizde yer verdik.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULAR NASIL HAZIRLANIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster'de soru ekibinin kimlikleri açıklanmıyor. Öte yandan ekipte yar alan kişilerin de birbirlerini tanımaması için kod sistemi geliştirildiği biliniyor.

Soru editörleri; yarışmada sorulacak soruları hazırlarken kod sistemiyle hazırlıyor. Ekip üyeleri hiçbir şekilde birbirlerini görmüyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in yapımcısı Mehmet Çam konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsimleri gizli bir ekip var, alanında uzman, işlerini çok iyi bilen, kalabalık bir soru ekibimiz var. Ama hiçbir yerde ismi geçmez, hiçbir yerden ulaşılamaz ve sadece sözleşmeleri vardır ve gizlidir. Soruların kaderini belirleyen yer ise doğrulama aşamasıdır. Doğrulama ekibimiz var. Farklı farklı alanlarda çalışan insanlar. Eğer doğrulama işlemini yapmadan bir soru geçmezse o soru ekranlarda yer alamaz."

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN SUNDUĞU KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E NASIL BAŞVURULUR?

Kim Milyoner İster'de her yarışmacıya toplamda 12 soru soruluyor.

soruya kadar ilerleyen yarışmacı bu soruya da doğru yanıt vermesi halinde 1 Milyon TL'nin sahibi oluyor.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılmak için ATV'nin resmi web sitesinde yer alan 'yarışma katılım formunu' doldurmak gerekiyor.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılmak isteyen kişiler forma fotoğraflarını ekleyip T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad, yaşanılan şehir, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet ve telefon numarası gibi özel bilgileri girdikten sonra yarışmaya ilişkin soruları da yanıtlamak durumunda.

Adaylara, formda 'Özel Bir Yeteneğiniz var mı?', 'Daha Önce Kim Milyoner Olmak İster Mülakat Görüşmesine Katıldınız mı?', 'Daha Önce Bir Yarışma Programına katıldınız mı? ', 'Programda hedeflediğiniz para ödülü ne kadar? Hedeflediğiniz para ödülünü kazanırsanız ne yapacaksınız?' gibi yarışmaya ilişkin sorular yöneltiliyor.

