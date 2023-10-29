Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Taha Akgül kimdir? Milli güreşçi Taha Akgül kaç yaşında? Cumhuriyetin 100. yılı coşkusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şampiyonlar yarışacak. Cumhuriyetin 100. yılına özel yayınlanacak olan programa konuk olan milli güreşçi Taha Akgül'ün kazanacağı tutar merak konusu oldu. Taha Akgül, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından elde edeceği ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlayacak.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümünü bitiren Taha Akgül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olan Akgül'ün 10 Avrupa, 3 Dünya ve 1 de Olimpiyat Şampiyonluğu vardır.

Akgül, Avrupa’da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcudur.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YARIŞAN TAHA AKGÜL EVLİ Mİ?

Taha Akgül, 25 Eylül 2022 tarihinde Macar Bianka Cekusz ile evlenmiştir.





