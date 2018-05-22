MAGAZİN

'Kim Milyoner Olmak İster'deki soruya izleyicilerin verdiği yanıt şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde sorulan bir soruya izleyicilerin çoğu yanlış cevap verdi... Sosyal medyada yayınlanan video paylaşım rekorları kırdı.

'Kim Milyoner Olmak İster'deki soruya izleyicilerin verdiği yanıt şaşırttı

"Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın dün akşam yayınlanan bölümünde çok ilginç anlar yaşandı…Yarışmacıya ‘Pep Guardiola, Jose Mourinho ve Jürgen Klopp hangi spor dalında şampiyonluklar kazanmış isimlerdir?’ sorususu soruldu.

Konu hakkında bir fikri olmadığını söyleyen kadın yarışmacı ‘seyirci joker hakkını’ kullanmak istedi.

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Seyircilerin %41’lik kısmı A şıkkı olan atletizmi seçerken C şıkkı futbol diyenlerin oranı %37’de kaldı. İzleyicilerden çıkan atletizm sonucu herkesi şaşkına çevirdi ve sosyal medyada yayınlanan video paylaşım rekorları kırdı.

Ancak yarışmacı yüzde 50 hakkını kullanıp 2 şıkı eleyince geriye sadece futbol ve bilardo kaldı. Tercihini futboldan yana kullanan kadın yarışmacı 2 joker hakkını kullanarak soruyu doğru tahmin etti.

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