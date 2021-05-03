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Kim Milyoner Olmak İster'deki soruyu Cüneyt Arkın paylaştı

03.05.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 'Cüneyt Arkın' sorusu damga vurdu. Arkın kendisiyle ilgili soruyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kim Milyoner Olmak İster'deki soruyu Cüneyt Arkın paylaştı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'de, dün akşam yine heyecan dolu anlar yaşandı.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya, "Cüneyt Arkın, 'Yalnız Adam' filminde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?" sorusunu yöneltti.

Sorunun doğru cevabı B şıkkı "Şırıngadaki hava boşluğundan."

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Cüneyt Arkın da bu soruyu "Soruyu bilenlerden cevapları alayım" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

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Kara Murat filmleri başta olmak üzere Yeşilçam’ın birçok projesinde yer alan Cüneyt Arkın, şu sıralar 'Kuruluş Osman' dizisiyle ekranlarda.

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Dizide Aksakallıların reisi rolünü canlandıran usta oyunsu takipçilerini geçmişe götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın Kenan İmirzalıoğlu
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