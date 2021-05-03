Kim Milyoner Olmak İster'deki soruyu Cüneyt Arkın paylaştı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'de, dün akşam yine heyecan dolu anlar yaşandı.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya, "Cüneyt Arkın, 'Yalnız Adam' filminde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?" sorusunu yöneltti.

Sorunun doğru cevabı B şıkkı "Şırıngadaki hava boşluğundan."

Cüneyt Arkın da bu soruyu "Soruyu bilenlerden cevapları alayım" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Kara Murat filmleri başta olmak üzere Yeşilçam’ın birçok projesinde yer alan Cüneyt Arkın, şu sıralar 'Kuruluş Osman' dizisiyle ekranlarda.

Dizide Aksakallıların reisi rolünü canlandıran usta oyunsu takipçilerini geçmişe götürdü.



