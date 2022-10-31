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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Şener Şen sorusu! Seyirciye sorduğuna pişman oldu

31.10.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'de Şener Şen sorusu sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacının seyirci jokeri kullandığı soruda, seyirci yanlış yönlendirince ekran başındakiler şaşkına döndü.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Şener Şen sorusu! Seyirciye sorduğuna pişman oldu

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de "Başrolünde Şener Şen'in olduğu 'Selamsızlar Bandosu' adlı filmin hikâyesinin geçtiği kurgusal kasabanın adı nedir?" sorusu Milyoner'e damga vurdu.

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SEYİRCİ ŞAŞIRTTI

Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 'Şener Şen' sorusunun cevabı merak konusu olurken jokerini kullanarak seyirciye güvenen yarışmacı ters köşe oldu.

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"Başrolünde Şener Şen'in olduğu 'Selamsız Bandosu' adlı filmin hikayesinin geçtiği kurgusal kasabanın adı nedir?

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A: Selamsız
B: Haraptar
C: Mesudiye
D: Harran
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Seyirci, 'Mesudiye' şıkkına oy vererek, yarışmacıyı yanılttı.

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