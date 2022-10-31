Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Şener Şen sorusu! Seyirciye sorduğuna pişman oldu

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de "Başrolünde Şener Şen'in olduğu 'Selamsızlar Bandosu' adlı filmin hikâyesinin geçtiği kurgusal kasabanın adı nedir?" sorusu Milyoner'e damga vurdu.
Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 'Şener Şen' sorusunun cevabı merak konusu olurken jokerini kullanarak seyirciye güvenen yarışmacı ters köşe oldu.
"Başrolünde Şener Şen'in olduğu 'Selamsız Bandosu' adlı filmin hikayesinin geçtiği kurgusal kasabanın adı nedir?
A: Selamsız
B: Haraptar
C: Mesudiye
D: Harran
Seyirci, 'Mesudiye' şıkkına oy vererek, yarışmacıyı yanılttı.