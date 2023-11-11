Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Zehra Güneş ödülü Hatay Kadın Voleybol Takımı'na bağışlamıştı! Nedeni ortaya çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olmasında büyük emeği olan isimler arasında yer alan Zehra Güneş geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı. Güzel voleybolcu 300 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.

Kazandığı ödülü Hatay Kadın Voleybol Takımı'na bağışlayan Güneş ile ilgili takımın antrenörü Mehmet Bekmez açıklama yaptı.

Zehra Güneş, Mehmet Bekmez'in depremden sonra yaptığı paylaşımla Ceren Topal'dan haberdar olmuştu. Hatay Kadın Voleybol Kulübü'nün oyuncusu olan 14 yaşındaki Ceren Topal hayalinin Zehra Güneş olmak olduğunu açıklamıştı. Daha sonra Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde hayatını kaybeden Ceren'in hayalini öğrenen Güneş ilk maçında "Ceren" formasıyla mücadele etti.

"ZEHRA GÜNEŞ ARTIK AİLEMİZİN BİR MENSUBU"

Sabah'a konuşan Bekmez, oyuncusu merhum Ceren Topal sayesinde Zehra Güneş ile kurulan manevi bağı anlattı. Bekmez "Zehra Güneş'i artık sadece milli sporcumuz değil kulübümüzün, ailemizin bir mensubu olarak görüyoruz. Keşke Ceren Topal gibi sporcularımızı kaybetmemiş olsaydık. Keşke bu afet olmamış olsaydı. Ama oldu, yaşadık kötü günlerdi.

Zehra Güneş'in yaşananlardan sonra yanımızda olması, bizi hatırlaması çok güzel, ince bir davranış. Kendisine sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür ediyorum. Onun maddi olarak yanımızda olmasından öte kızlarımızın yanında olması, elinin onların üzerinde olması bizim için çok çok anlamlı." dedi.







