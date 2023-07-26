Kim Milyoner Olmak İster'e o anlar damga vurdu! 1 milyonluk soruya ramak kalmıştı ki... Verdiği kararla şaşırttı

Atv'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine sosyal medyada gündem oldu Programa katılan İsviçre Bern doğumlu Jafar Ali, başarılı performansıyla dikkat çekti.

Yarışmacı ilk baraj sorularını başarıyla geçti ve ikinci baraja kadar ulaştı. Jafar Ali, 100 bin TL değerindeki soruda çift cevap joker hakkını kullanmayı tercih etti. Yarışmacı, 200 bin TL'lik soruya kadar geldi.

Milyonluk sorudan iki soru öncesinde yarışmacının karşısına, "Hangisi bir deyim değildir?" sorusu çıktı.

Yarışmacı soruya, 'A- Eşekten düşmüş karpuza dönmek' cevabını verdi ve bu cevabıyla herkesi şaşırttı. Doğru cevap 'C- Işık görmüş tavşana dönmek' olacaktı ki yarışmacı bu cevap ile elenmiş oldu.

Jafar Ali, milyonluk soruya açtıramadan yarışmadan elenmiş oldu ve yarışmadan 30 bin TL aldı.

