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Kim Milyoner Olmak İster'e o anlar damga vurdu! 1 milyonluk soruya ramak kalmıştı ki... Verdiği kararla şaşırttı

26.07.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in her bölümü büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Soruları ve yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen Kim Milyoner Olmak İster de bu kez yine şaşırtan bir olay yaşandı. Yarışmaya bu hafta katılan yarışmacı başarılı performansıyla çok konuşuldu. Yarışmacı, ikinci barajı da aştı ve milyonluk soruyu görmesine bir soru kalmışken verdiği kararlar şaşırttı.

Atv'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine sosyal medyada gündem oldu Programa katılan İsviçre Bern doğumlu Jafar Ali, başarılı performansıyla dikkat çekti.

Yarışmacı ilk baraj sorularını başarıyla geçti ve ikinci baraja kadar ulaştı. Jafar Ali, 100 bin TL değerindeki soruda çift cevap joker hakkını kullanmayı tercih etti. Yarışmacı, 200 bin TL'lik soruya kadar geldi.

Kim Milyoner Olmak İster 2

Milyonluk sorudan iki soru öncesinde yarışmacının karşısına, "Hangisi bir deyim değildir?" sorusu çıktı.

Jafar Ali 2

Yarışmacı soruya, 'A- Eşekten düşmüş karpuza dönmek' cevabını verdi ve bu cevabıyla herkesi şaşırttı. Doğru cevap 'C- Işık görmüş tavşana dönmek' olacaktı ki yarışmacı bu cevap ile elenmiş oldu.

Jafar Ali 1

Jafar Ali, milyonluk soruya açtıramadan yarışmadan elenmiş oldu ve yarışmadan 30 bin TL aldı.

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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster sosyal medya

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