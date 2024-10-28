Kim Milyoner Olmak İster'i bıraktı teklif yağıyor! Serçe dizisi için Kenan İmirzalıoğlu’na gittiler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki görevini Oktay Kaynarca’ya devreden Kenan İmirzalıoğlu'nun ekrana dönmesi heyecanla bekleniyor.

Kenan İmirzalıoğlu geçen yaz Yavuz Turgul’un “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinden senaryoyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı almasının ardından Ay Yapım’dan teklif almıştı.

İmirzalıoğlu’na usta kalem Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı “İşgal Günlerinde Aşk” dizisinin önerildiği gündeme gelmişti. Ancak İmirzalıoğlu’nun teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım bu kez ünlü aktöre Serçe dizisiyle gitti. Son olarak Yargı dizisini yazan Sema Ergenekon’un imza attığı Serçe’nin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturacak. Dizinin bir polisin hikâyesi üzerinde kurulu olduğu öğrenildi.