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Kim Milyoner Olmak İster ne zaman yayınlanacak? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 12 Mart ATV yayın akışı

12.03.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ilgili araştırmalar sıklık kazandı. Depremler nedeniyle verilen araların ardından birçok dizi ve program normal yayın akışına dönerken Kim Milyoner Olmak İster neden yok merak ediliyor. Kenan Işık ile başlayan daha sonra farklı sunucularla devam eden bilgi ve kültür yarışmasını bir süredir Kenan İmirzalıoğlu sunuyordu. Peki Kim Milyoner Olmak İster ne zaman yayınlanacak? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 12 Mart ATV yayın akışı...

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman yayınlanacak? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 12 Mart ATV yayın akışı

Kim Milyoner Olmak İster yarışması gündemden düşmüyor. Yıllardır pazar akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan bilgi yarışması, Bir süredir yarışmanın yayınlanmaması sonrasında izleyiciler 'Kim Milyoner Olmak İster neden yok?, Kim Milyoner Olmak İster ne zaman yayınlanacak?' sorularının yanıtını araştırıyor. İşte sevilen yarışmaya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV'nin ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yayın hayatına ara vermişti. ATV diğer günler normal yayın akışına dönmüş olsa da, yarışma, iki haftadır pazar günü yayın akışında yer almıyor.

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İzlerken herkesin bir yandan da kendi bilgilerini sınadığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde detayları haberimizden bulabilirsiniz.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK?

Pazar akşamlarının vazgeçilmez programlarından olan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümleri ile ekrana gelmiyor. Yayından kaldırıldığını düşünen izleyiciler, programın akıbetini merak ediyorlar. ATV'de geçen hafta itibariyle pazar günleri Keremcem'in başrolde olduğu Başım Belada dizisi yayınlanıyor.

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Yayın hayatına yeni başlayan Başım Belada dizisinin günü değiştirilmez ise pazar günleri yayınlanmaya devam edecek. Yeni dizi nedeniyle Kim Milyoner Olmak İster yayınlanmıyor.

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