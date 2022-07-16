Kim Min-Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kim Min-Jae kimdir, aslen nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Çin'in Beijing Guoan kulübünden 3 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. Tanınan futbolcu, 18 milyon euro bonservis bedeliyle başka bir takıma transfer olacak.

KİM MİN-JAE FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?

Kim Min-Jae, sarı lacivert takımdan Fransa'ya gönderiliyor. Son gelişmelere göre Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Fenerbahçe ve Kim Min-Jae ile anlaşmaya vardı. Yapılacak olan transfer için resmi açıklamalar takip ediliyor. Ünlü futbolcu toplamda 40 maça çıkarak 1 gol kaydetmişti. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan ismin yakın süreçte resmi olarak transfer olması bekleniyor.

KİM MİN-JAE KİMDİR?

15 Kasım 1996 tarihinde dünyaya gelen ve 25 yaşında olan ünlü futbolcu, futbol hayatına Suwon'da başlamıştır. Kim Min-jae, 2016'da Yonsei'ye transfer olmuştur. Kariyerinde ise çıkışını Jeonbuk Hyundai Motors takımıyla yapmıştır. Kim Min-jae 2 sezonda toplam olarak 60 maça çıkmıştır. Bu performasından sonra ise tanınan futbolcu milli takıma seçilmeyi başarmıştır.

Kim Min Jae, 2019 yılının Ocak ayında transfer döneminde 5.25 milyon euro bonservis bedeliyle Çin Ligi ekiplerden Pekin Guoan'a transfer olmuştur.

Pek çok Avrupa ekibi tarafından istenen başarılı isim, Çin'de toplamda 59 maça çıkmıştı. Tottenham'da yer aldığı sürede Jose Mourinho'nun takımda görmek istediği ancak o dönem kulübünün satmak istemediği 1.90 boyundaki futbolcu, 2020 senesinde Juventus scout ekibinin de beğenisini kazanmış ve dikkatini çekmişti.

Sarı lacivert takım, Güney Koreli futbolcuyla geçtiğimiz sene 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

