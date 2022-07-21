Kim Min Jae'nin transferi artık an meselesi! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de oynadığı kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferi artık an meselesi. Napoli yönetimi Kim Min-Jae’nin 20 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini Fenerbahçe’ye 2 eşit taksitle ödeyecek.

42 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

TMW’nin haberine göre; Napoli, Kim Min-Jae ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak Güney Koreli stoperin, 2. yıldan itibaren serbest kalma bedeli 42 milyon Euro olarak belirlendi. Napoli yönetimi Kim Min-Jae’nin 20 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini Fenerbahçe’ye 2 eşit taksitle ödeyecek.



