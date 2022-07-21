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Kim Min Jae'nin transferi artık an meselesi! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

21.07.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de transferine engel olunamayan Kim Min Jae'nin yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıktı. Napoli'nin serbest kalma bedelini ödeyip renklerine bağlayacağı Güney Koreli stoper için yeni bir serbest kalma bedeli koyacak. Bu bedelin 42 milyon Euro olacağı öğrenildi.

Kim Min Jae'nin transferi artık an meselesi! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de oynadığı kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferi artık an meselesi. Napoli yönetimi Kim Min-Jae’nin 20 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini Fenerbahçe’ye 2 eşit taksitle ödeyecek.

42 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

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TMW’nin haberine göre; Napoli, Kim Min-Jae ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak Güney Koreli stoperin, 2. yıldan itibaren serbest kalma bedeli 42 milyon Euro olarak belirlendi. Napoli yönetimi Kim Min-Jae’nin 20 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini Fenerbahçe’ye 2 eşit taksitle ödeyecek.


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe napoli
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