Kim Min-Jae'nin yeni adresi belli oldu! Takımın en çok para kazanan oyuncularından biri olacak...

Kim Min-Jae'nin Manchester United'a transferi artık an meselesi. Ligi şampiyon olarak tamamlayan Napoli'deki misyonunu kısa süre içinde tamamlayan Kim Min-Jae'nin lig biter bitmez İngiliz devine imza atacağı öğrenilmişti. İngiltere'de ev bile ayarlayan Güney Koreli oyuncu, sezonun bitmesini bekliyor.
Fenerbahçe'den 18 milyon euro'ya transfer edilen Kim Min-Jae için Manchester United'ın 50 milyon euro'yu gözden çıkarttığı ve anlaşma sağlandığı öğrenildi. Kim Min-Jae'nin İngiltere'den ev bile ayarladığı ve eşyalarını toplamaya başladığı ifade edildi.
Kim Min Jae'nin Manchester United'tan yıllık 9 milyon euro kazanacağı bilgisine yer verildi. Bu rakam, takımda en çok para kazanan oyuncular listesinde ilk 10'a girmesini sağlayacak.