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Kim Min-Jae'nin yeni adresi belli oldu! Takımın en çok para kazanan oyuncularından biri olacak...

22.05.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euro bedelle transfer olan Kim Min-Jae'nin İtalya serüveni kısa sürdü. Napoli ile şampiyonluk ipini göğüsleyen Güney Koreli oyuncunun gösterdiği performans tüm dünya basınında yer aldı. Kısa süre içinde piyasa değerini 50 milyon euro'ya kadar çıkartan Kim Min-Jae'nin Manchester United'a transfer olacağı ifade edilmişti ve bu iddia gerçeklik kazandı.

Kim Min-Jae'nin yeni adresi belli oldu! Takımın en çok para kazanan oyuncularından biri olacak...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Napoli
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Kim Min-Jae'nin Manchester United'a transferi artık an meselesi. Ligi şampiyon olarak tamamlayan Napoli'deki misyonunu kısa süre içinde tamamlayan Kim Min-Jae'nin lig biter bitmez İngiliz devine imza atacağı öğrenilmişti. İngiltere'de ev bile ayarlayan Güney Koreli oyuncu, sezonun bitmesini bekliyor.

50 MİLYON EURO BONSERVİS

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Fenerbahçe'den 18 milyon euro'ya transfer edilen Kim Min-Jae için Manchester United'ın 50 milyon euro'yu gözden çıkarttığı ve anlaşma sağlandığı öğrenildi. Kim Min-Jae'nin İngiltere'den ev bile ayarladığı ve eşyalarını toplamaya başladığı ifade edildi.

EN ÇOK KAZANANLAR ARASINA GİRECEK

kim_napoli

Kim Min Jae'nin Manchester United'tan yıllık 9 milyon euro kazanacağı bilgisine yer verildi. Bu rakam, takımda en çok para kazanan oyuncular listesinde ilk 10'a girmesini sağlayacak.


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