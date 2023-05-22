Kim Min-Jae'nin yeni adresi belli oldu! Takımın en çok para kazanan oyuncularından biri olacak...

Kim Min-Jae'nin Manchester United'a transferi artık an meselesi. Ligi şampiyon olarak tamamlayan Napoli'deki misyonunu kısa süre içinde tamamlayan Kim Min-Jae'nin lig biter bitmez İngiliz devine imza atacağı öğrenilmişti. İngiltere'de ev bile ayarlayan Güney Koreli oyuncu, sezonun bitmesini bekliyor.

50 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe'den 18 milyon euro'ya transfer edilen Kim Min-Jae için Manchester United'ın 50 milyon euro'yu gözden çıkarttığı ve anlaşma sağlandığı öğrenildi. Kim Min-Jae'nin İngiltere'den ev bile ayarladığı ve eşyalarını toplamaya başladığı ifade edildi.

EN ÇOK KAZANANLAR ARASINA GİRECEK

Kim Min Jae'nin Manchester United'tan yıllık 9 milyon euro kazanacağı bilgisine yer verildi. Bu rakam, takımda en çok para kazanan oyuncular listesinde ilk 10'a girmesini sağlayacak.



