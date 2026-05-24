Kim Min-Jae transferinde dev kapışma! Bonservisi belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği üstün performansın ardından Avrupa'ya yelken açan ve Napoli üzerinden Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-Jae, Almanya'da mutsuz günler geçiriyor. Bundesliga devinde forma şansı bulmakta zorlanan Güney Koreli yıldız stoper, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa ve Türkiye'den dev kulüplerin radar alanına girdi.

SÜPER LİG DEVLERİ YENİDEN PEŞİNDE

Yeni sezon için iddialı bir savunma hattı kurmak isteyen Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray, 29 yaşındaki başarılı stoperin durumunu yakından takip ediyor. Özellikle Fenerbahçe cephesinin, eski oyuncusunun yeniden çubuklu formayı giymesi için nabız yokladığı ifade ediliyor.

JUVENTUS'TAN 3 YILLIK SÖZLEŞME HAMLESİ

Kim Min-Jae için devrede olan tek lig Süper Lig değil. İtalyan basınında geniş yankı bulan haberlere göre, Serie A devi Juventus da bu transfer yarışına çok iddialı bir giriş yaptı. Çizme temsilcisinin, yıldız savunmacının menajeriyle temas kurarak 3 yıllık resmi bir sözleşme önerdiği ve daha önce Napoli ile şampiyonluk yaşadığı İtalya'ya dönmeye sıcak bakan Kim Min-Jae'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

2023 yazında Napoli'den tam 50 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis bedeliyle transfer edilen deneyimli savunmacı için Bayern Münih'in talep ettiği rakam da netleşti. Bavyera ekibinin, beklentilerin altında kalan Kim Min-Jae'nin olası satışından 25 milyon Euro bonservis geliri beklediği öğrenildi.