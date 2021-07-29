Kimi menajer, kimi yurt dışında elçi! 2001 Avrupa Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan 12 Dev Adam şimdi ne yapıyor?

Basketbol milli takımımızın Yugoslavya'ya 78-69 yenilerek ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası; ülkemizin sadece futbol ile değil, diğer takım sporlarında da var olduğunu göstermişti. Her ne kadar turnuvayı şampiyonlukla tamamlayamasak bile sahadaki '12 Dev Yürek' çoktan gönüllerde şampiyon olmuştu. Bir ülkenin basketboldaki talihini değiştirip adlarına şarkı yazdıran '12 Dev Adam' bugün nerede ve ne yapıyor dersiniz? Gelin, birlikte bakalım.

1. Kerem Tunçeri

Avrupa'da İspanya ve Rusya liglerinde başarılı işler yaptı. Son dönemlerde oyuncu Aslı Enver'le ilişkisi yüzünden magazin programlarının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

2. Hidayet Türkoğlu

NBA'de Orlando Magic'le büyük başarılar elde etti. Şu anda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.

3. Mirsad Türkcan

Balkan kökenli sporcu NBA'e seçilen ilk Türk basketbolcumuz. Şu anda birçok futbolcunun ve basketbolcunun menajerliğini yapıyor.

4. Orhun Ene

2001 kadrosunun oyun kurucusuydu. Başarılı bir basketbol kariyerinin ardından antrenörlüğü seçti. Şu anda milli takımımızın başantrenörü olarak görev yapıyor.

5. Asım Pars

2013 yılında Erdemirspor'da basketbola veda etti. Kariyerine memleketi Bosna'da oyuncu menajerliği ile devam ediyor.

6. Harun Erdenay

Harun Erdenay, bir dönem Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüttükten sonra görevi Hidayet Türkoğlu'na devretti. Şu anda İTÜ Kulüp Başkanlığı görevini yürütüyor.

7. İbrahim Kutluay

Milli takımın en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Şu anda kulüpler düzeyinde yöneticilik görevini sürdürüyor.

8. Kaya Peker

Aktif sporculuk kariyerini 2019'da Türk Telekom'da son erdirdi. Şu anda antrenörlük için hazırlanıyor.

9. Hüseyin Beşok

Ülkemizde başarılı bir kariyer yürüttükten sonra İsrail'in Maccabi Elite Tel Aviv takımına transfer oldu ve burada başarılı sezonlar geçirdi. Şu sıralar TBF'de yönetim kurulu üyeliği yapıyor.

10. Mehmet Okur

NBA'e damga vuran oyuncularımızdan biri oldu. Şimdilerde yıldızlaştığı Utah Jazz takımının Batı Elçiliği görevini yürütüyor.

11. Haluk Yıldırım

2012'de Galatasaray formasıyla aktif basketbol yaşantısını sonlandırdı. Şu anda TBF milli takımlar direktörü olarak kariyerine devam ediyor.

12. Ömer Onan

Fenerbahçe Ülker formasıyla başarılı işler yapan Ömer Onan, aktif basketbol yaşantısını sonlandırdı ve artık TBF bünyesinde genel koordinatörlük görevini yürütüyor.



