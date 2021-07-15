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Kimisi hiç oynayamadı kimisi her pozisyonu kaçırdı! İşte Türk takımlarının hüsran dolu transferleri

15.07.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük umutlar, hevesli bekleyişler, harcanan milyonlar ama görülemeyen mutlu sonlar... Transferiyle binlerce taraftarı havalimanlarına yığan fakat performansıyla hayal kırıklığı yaratıp tribünleri boşaltan büyük yıldızlar... Kimler gelip geçmedi ki, hepsinin ortak bir noktası vardı; bekleneni verememek. İşte bu topraklara ayak basmış, büyük hayal kırıklığı yaşatan futbolcular.

Kimisi hiç oynayamadı kimisi her pozisyonu kaçırdı! İşte Türk takımlarının hüsran dolu transferleri

Bazı futbolcular, büyük beklentiler ile takımlarımıza gelmiş, kimi zaman şanssızlıklarından kimi zamansa formsuzluklarından ötürü istenileni veremeyip taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. İşte hafızamızda yer eden o futbolcular:

AILTON DE SOUZA - BEŞİKTAŞ

Öncesinde Werder Bremen ve Schalke04'te gösterdiği bol gollü performansıyla adından söz ettiren Ailton, büyük beklentiyle geldiği Beşiktaş'ta 14 maçta sadece 5 gol katkısı sağlayabildi. Sürekli fazla kilolarıyla gündem olan futbolcunun Beşiktaş'taki ömrü dolayısıyla uzun olamadı.

RODRİGO TABATA - BEŞİKTAŞ

Gaziantep'te parlayan futbolcu, burada gösterdiği performansla kısa sürede Beşiktaş'ın radarına girdi. Beşiktaş bu transfer için Gaziantepspor'a tam 8 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Toplam 1,5 sezonda sadece 2 gol 11 asistlik performans sergileyince sezon ortasında Al Rayyan kulübüne yok pahasına satıldı.

ARİEL ORTEGA - FENERBAHÇE

Teknik becerisi ve oyun zekasıyla yeni Maradona olarak adlandırılan Ortega Türkiye'ye adım atar atmaz büyük bir izdihama sebep olmuştu. Fenerbahçe taraftarının ondan büyülü bir performans beklerken o sadece 6-0'lık Galatasaray maçında yaptıklarıyla akıllarda yer edebildi. O dönem aleyhine yapılan kötü tezahüratlar nedeniyle devre arasında ülkesine geri dönmüştü.

DANİEL GUİZA - FENERBAHÇE

LaLiga'da gol krallığı, İspanya milli takımıyla Avrupa Şampiyonası Kupası, 15 milyon Euro ile kulübün o döneme kadar yaptığı en büyük paralı transferi... Ve karşınızda en kolay gollerin katili Daniel Guiza! Yine büyük beklentilerle ve bir o kadar büyük paralarla yapılmış bir transfer ama zihinlerde bıraktığı iz, kaçırdığı boş kale pozisyonlar oldu.

NORDİN AMRABAT - GALATASARAY

Türkiye'de ilk olarak Kayserispor'da kendini gösteren Amrabat teknik ve hız bakımından performansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı. Parladığı sezonun sonunda adı Galatasaray ile sıkça geçen futbolcu kendisi de Galatasaray'da oynamak istediğini sıkça belirtmişti. Tüm bu fedakarlık gösterilerine rağmen Galatasaray'da ortaya koyduğu hüsran performansıyla taraftarı bir hayli üzdü.

TOBİAS LINDEROTH - GALATASARAY

Tobias Linderoth, Galatasaray'dan önceki kariyerinde hiçbir zaman uzun süreli bir sakatlık yaşamamıştı. Hayatın cilvesi olsa gerek Galatasaray'da sakatlıktan dolayı tam 3 sezonda sadece 14 maçta forma giyebildi. Bu şanssızlığı sebebiyle taraftar ona "Cam Adam" lakabını taktı.

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