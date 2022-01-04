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Kimse bunu beklemiyordu! Acun, Türk futbolcuyu Hull City'e götürüyor

04.01.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı ilk transferini, Süper Toto 1. Lig'den yapıyor. Sosyal medyadan veda mesajı yayınlayan ve Bursaspor'dan resmen ayrılan Emirhan Aydoğan'ın kısa süre içinde Hull City'e imza atması bekleniyor.

Kimse bunu beklemiyordu! Acun, Türk futbolcuyu Hull City'e götürüyor
Emirhan Aydoğan

Emirhan Aydoğan

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bursaspor
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Hull City'i satın alan ve hız kesmeden takıma takviyeler yapmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın ilk bombası Emirhan Aydoğan olacak. Yeşil-beyazlı kulüple yollarını ayıran 24 yaşındaki futbolcunun İngiltere'ye giderek kendini Hull City'e bağlayan sözleşmeye imza atması an meselesi.

"FUTBOL OKULUYLA BAŞLAYAN SERÜVEN, 97 JENERASYONUNDAKİ ARKADAŞLARIMLA VAKIFKÖY'DE DEVAM ETTİ"

Bursaspor'a veda eden Emirhan Aydoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez 10 yaşımda girdim bu kapıdan Bursasporluluğu doğduğumda kulağıma ismimi okuyan bebeklik arkadaşım Enes’in babası kaptan Mesut Ünal’dan, aynı binada otururken aile kahvaltılarımıza katılan Majeed Mususi, Elvir Baliç ve unutulmaz başkanımız Murat Gülez’in önderliğinde Basri Ukuşer Hocam ve Babam’dan öğrendim. Futbol okuluyla başlayan serüven 97 jenerasyonundaki arkadaşlarımla Vakıfköy’de devam etti.

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"NASIL OLSA BİR GÜN DÖNECEKTİM"

Kulübümüze kazandırdığımız Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının mutluluğu hiç bir zaman unutulmayacak. A takıma yükselmenin gururunu da kiralık gönderilmenin üzüntüsünü de yaşadım Nasıl olsa bir gün dönecektim. Döndüm, kaldığım yerden devam ettim.

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"BAZEN GİTMEK ZORUNLULUK OLUR"

Kaptanlık bandını taktığım ilk günü hiç unutmayacağım” diyen Emirhan Aydoğan’ın mesajı, “Zorlu dönemler de yaşadık. Formam için her zaman elimden geleni yaparken, sorumluluktan kaçmadım İnandığım doğrulardan geri adım atmadım ve şimdi ayrılık vakti geldi. Bazen gitmek zorunluluk olur"


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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