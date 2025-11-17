SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan Talisca kararı

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, forvet hattındaki istikrarsızlık nedeniyle rotayı Anderson Talisca’ya çevirdi. Jhon Duran’ın hazır olmaması ve En-Nesyri’nin yorgun dönecek olması, Brezilyalı yıldızı Rize deplasmanında takımın gol umudu haline getirdi. İşte detaylar...

Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan Talisca kararı
Berker İşleyen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, takımın genel iskeletini oturtmuş görünse de ileri uçta istediği dengeyi bir türlü sağlayamadı. Sezon başından bu yana farklı senaryolar deneyen İtalyan hoca, forvet bölgesinde net bir istikrar yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DURAN HAZIR DEĞİL, EN-NESYRI FORMDA DEĞİL

Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco dan Talisca kararı 1

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Jhon Duran’ın fiziksel olarak tam hazır olmaması, Youssef En-Nesyri’nin ise form grafiğinin düşüklüğü, Tedesco’yu alternatif çözümlere yöneltiyor. Bu nedenle son haftalarda hücum hattında başka bir isme daha kapı açıldı.

TALISCA İÇİN KARAR

Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco dan Talisca kararı 2

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, teknik heyetin planlarında artık sadece orta saha veya yarı alan oyuncusu olarak değil, zaman zaman takımın gol umudu olarak da sahne alıyor. Milli aradan önce oynanan Kayserispor karşılaşmasında Talisca’yı 4-1-4-1 düzeninde en ileri uçta görevlendiren Tedesco, bu tercihini Rizespor deplasmanında da devam ettirmeyi planlıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gardi'den G.Saray'a bir bomba daha! İmza için tarih belli olduGardi'den G.Saray'a bir bomba daha! İmza için tarih belli oldu
Puan farkı 1'e indi, transfer ateşi yandı! Devre arası operasyonu: Arda Güler'in takım arkadaşıPuan farkı 1'e indi, transfer ateşi yandı! Devre arası operasyonu: Arda Güler'in takım arkadaşı
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe talisca Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.