Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan Talisca kararı

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, takımın genel iskeletini oturtmuş görünse de ileri uçta istediği dengeyi bir türlü sağlayamadı. Sezon başından bu yana farklı senaryolar deneyen İtalyan hoca, forvet bölgesinde net bir istikrar yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DURAN HAZIR DEĞİL, EN-NESYRI FORMDA DEĞİL

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Jhon Duran’ın fiziksel olarak tam hazır olmaması, Youssef En-Nesyri’nin ise form grafiğinin düşüklüğü, Tedesco’yu alternatif çözümlere yöneltiyor. Bu nedenle son haftalarda hücum hattında başka bir isme daha kapı açıldı.

TALISCA İÇİN KARAR

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, teknik heyetin planlarında artık sadece orta saha veya yarı alan oyuncusu olarak değil, zaman zaman takımın gol umudu olarak da sahne alıyor. Milli aradan önce oynanan Kayserispor karşılaşmasında Talisca’yı 4-1-4-1 düzeninde en ileri uçta görevlendiren Tedesco, bu tercihini Rizespor deplasmanında da devam ettirmeyi planlıyor.