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Kimse farkında değil! Meyve ve sebzeleri böyle yıkamazsanız...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Meyve ve sebzeleri doğru bir şekilde yıkamazsanız fayda yerine zarar görebilirsiniz. Doğru yıkanmayan meyve sebzeler birçok hastalığa neden olabilir. Özellikle salgın hastalığın yaşandığı bu dönemde uyarılara ciddi bir şekilde kulan verin.

Kimse farkında değil! Meyve ve sebzeleri böyle yıkamazsanız...

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için taze meyve ve sebzeler olmazsa olmazlardandır. Ancak bu sebze ve meyveleri yemeden önce nasıl yıkandığına çok dikkat etmelisiniz. Tarımsal ürünleri zararlılardan korumak için uygulanan pestisitler, ürünlerin üzerinde kalıntıya neden olabilir. Vücuda bu zararlı kalıntıları almamak için ise ürünlerin doğru bir şekilde yıkanması gerekir.

MEYVE VE SEBZELER NASIL YIKANMALI?

Beslenme ve Diyey Uzmanı Gökçe Bönce sebzeleri doğru bir şekilde yıkayıp, kalıntılardan arındırmak için detayları şöyle anlattı:

"Ilık suda bekletip, 1 litre suya 10 gram kadar İngiliz karbonatı da denilen bikarbonat koyarak, minimum 8 dakika bu çözelti içerisinde sebze meyveleri yıkamak ve ardından durulamak pestisit kalıntılarını gidermede en etkili yöntem olacaktır. İstenildiği takdirde karbonatlı sudan sonra sirkeli suda da yıkanarak sebze meyveler bakterilerden de arındırılabilir.”

Meyve ve sebzeleri doğru bir şekilde yıkadığınız taktirde ürünleri gözle görülmeyen parazitlerden, kalıntılardan kurtarabilirsiniz. Böylelikle sebze ve meyvelerin vitaminlerinden faydalanıp bağışıklığınızı da güçlendireceksiniz.


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