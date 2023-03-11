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Kimse inanamıyor! Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'la ilgili gerçeği duyan şaştı kaldı!

11.03.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri de ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi. Dizide Onur Seyit Yaran ile partner olan Su Burcu Yazgı Coşkun şu sıralar yaşıyla gündemde. Dizide sevgilisini oynayan Onur Seyit Yaran ile aralarında 11 yaş fark olması güzel oyuncunun yaşını da merak ettirdi.

Kimse inanamıyor! Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'la ilgili gerçeği duyan şaştı kaldı!

Su Burcu Yazgı Coşkun, 2012 yılından beri televizyon ekranlarında yer alıyor. Farklı projelerde karşımıza çıkan Coşkun, oyunculuğa çocuk yaşta başlayanlardan. Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla adından epey söz ettiren genç oyuncunun henüz 17 yaşında olması duyanları şaşkınlığa uğrattı.

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Başarılı oyuncu, iki sezondur ATV'de ilgiyle izlenen Kardeşlerim dizisinde rol alıyor. Dizide Asiye karakterini canlandıran Coşkun'a, Doruk rolü ile Onur Seyit Yaran eşlik ediyor.

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7 YAŞINDAN BERİ SETLERDE

2005 doğumlu ve şu an 17 yaşında Su Burcu Yazgı Coşkun, 7 yaşından beri televizyon ekranlarında yer alıyor. Genç oyuncu, 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki Zeynep rolüyle hafızalarda yer edinmişti.

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Sevimli halleriyle ilgi odağı olan Coşkun, o dönem diziyi izleyenler tarafından hala konuşuluyor. 15 Nisan 2005 İstanbul doğumlu olan Su Burcu Yazgı Coşkun, Sana Bir Sır Vereceğim ve Kardeşlerim dizilerinin dışında, Karadayı, Aşk Yeniden, Bizim Hikaye, Kuzgun, Kırmızı Oda gibi önemli yapımlarda da rol aldı.

ÖDÜLÜNÜ DEMET ÖZDEMİR VERMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Altın Kelebek ödül töreninde çok konuşulacak bir görüntü ortaya çıkmıştı. Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde birlikte rol alan Demet Özdemir ile Su Burcu Yazgı Coşkun ikilisi yıllar sonra ödül töreninde buluştu.

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“Yıldızı Parlayanlar” ödülünü alan Coşkun'a ödülünü Demet Özdemir vermişti. Ödülü aldıktan sonra birbirine sıkı sıkı sarılan ikili salonda uzun süre alkışlandı. Su Burcu Yazgı Coşkun o akşam aynı zamanda Seyit Onur Yaran ile birlikte "En İyi Dizi Çifti" ödülünün de sahibi olmuştu.

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