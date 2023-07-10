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  4. Kimse ne olduğunu anlamadı! Maç sırasında 5.6 şiddetinde deprem oldu, hakem oyunu durdurdu

Kimse ne olduğunu anlamadı! Maç sırasında 5.6 şiddetinde deprem oldu, hakem oyunu durdurdu

10.07.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şili ikin ligi mücadelesinde Deportes Recoleta ile Deportes Temuco arasında oynanan karşılaşmada oldukça ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın 41. dakikasında 5.6 şiddetinde deprem meydana gelirken hakem oyunu durdurmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

Şili ikinci liginde Deportes Recoleta ile Deportes Temuco karşı karşıya geldi.

MAÇ SIRASINDA DEPREM OLDU

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Karşılaşmada dakikalar 41'i gösterirken büyük bir deprem meydana geldi. 5.6 şiddetindeki deprem sahada da ciddi şekilde hissedildi.

HAKEM OYUNU DURDURDU

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Yaklaşık 10 saniye süren sarsıntı sırasında karşılaşmanın hakemi oyunu durdururken, depremin durmasının ardından oyun hakem atışıyla kaldığı yerden devam etti.

İŞTE O ANLAR...


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