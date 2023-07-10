Kimse ne olduğunu anlamadı! Maç sırasında 5.6 şiddetinde deprem oldu, hakem oyunu durdurdu

Şili ikinci liginde Deportes Recoleta ile Deportes Temuco karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada dakikalar 41'i gösterirken büyük bir deprem meydana geldi. 5.6 şiddetindeki deprem sahada da ciddi şekilde hissedildi.
Yaklaşık 10 saniye süren sarsıntı sırasında karşılaşmanın hakemi oyunu durdururken, depremin durmasının ardından oyun hakem atışıyla kaldığı yerden devam etti.
Şili'de oynanan bir mücadele sırasında gerçekleşen 5.6 büyüklüğündeki deprem böyle hissedildi. https://t.co/cKAFSUFGMJ— Mynet Spor (@mynetspor) July 10, 2023