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Kimseye danışmadan yaptı, bileti kesildi! Milli takımda Stefan Kuntz depremi... Sergen Yalçın geliyor

04.11.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımızda alınan kötü sonuçlar ve beklentilerin altında kalan performans sonrası, Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'un kimseye danışmadan aldığı Hakan Çalhanoğlu kararı TFF yetkililerinin sabrını taşırdı. TFF'nin Dünya Kupası arasında teknik direktör değişimine gideceği iddia edildi. İşte detaylar...

Kimseye danışmadan yaptı, bileti kesildi! Milli takımda Stefan Kuntz depremi... Sergen Yalçın geliyor

Avrupa Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile berabere kalan, Faroe Adaları'na 2-0 yenilen Türkiye A Milli Takımı'nda eleştiri oklarının hedefinde Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz var. Alınan kötü sonuçlar sonrası ve oynanan futboldan rahatsız olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Dünya kupası arasında teknik direktör değişimine gideceği iddia edildi.

ÇALHANOĞLU KARARI BARDAĞI TAŞIRDI

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TFF, kötü sonuçların ardından Kuntz'un aldığı bireysel kararlar nedeniyle, Alman çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı aldı. Kuntz'un özellikle kimseye danışmadan Hakan Çalhanoğlu'nu kaptan yapması bardağı taşıran son damla oldu.

FUTBOLCULAR RAHATSIZ

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İddiaya göre Inter'de forma giyen Çalhanoğlu, Kuntz'un kadro belirleme dahil aldığı bütün kararlara karışıyor. Bunun futbolcular arasında derin bir rahatsızlığa neden olduğu belirtiliyor.

SERGEN YALÇIN...

Ajansspor'un haberine göre; Federasyon yetkilileri Kasım ayında sonunda Sergen Yalçın'ı göreve getirmeyi planlıyor; bu çerçevede görüşmeler devam ediyor. Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alan Murat Şahin, bir süre önce Radyospor'a konuk olmuş ve ''Ekip olarak milli takımın başına mı geçiyorsunuz'' sorusuna, 'Şimdilik buna cevap vermeyeyim'' şeklinde yanıt vermişti.

SİNYALİ VERMİŞTİ

Sergen Yalçın katıldığı bir televizyon programında Milli Takım’dan henüz davet almadığını açıklamıştı. Yalçın şöyle konuşmuştu: “Ayrıldıktan sonra 4-5 tane teklif geldi bana. La Liga'dan falan değil, Katar falan oradan 1-2 teklif geldi. Türkiye'den de 1-2 teklif geldi. 3 büyük takımdan teklif gelmedi. Ayrıldıktan sonra 7-8 ay anca kendimi toparladım. Milli Takım'dan herhangi bir teklif almadım. Hiçbir görüşme yapmadım. Oranın bir teknik direktörü var. Oraya da bir teknik direktör alınmış, orada çalışan bir teknik direktör var. Bunların olması çok sağlıklı işler değil. Orası yürüyen bir yer. Onların da emeğine haksızlık etmeyelim.”

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