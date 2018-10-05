Kimyasala bulaşmadan limonla köşe bucak temizlik yapmanın yöntemleri

Antimikrobiyal özelliği olan limon, genellikle mutfak ve tıp alanında kullanılıyor. Onun bu kadar faydalı bir gıda olmasını bir de temizlik alanında değerlendirmek istedik. Ortaya çıkan sonuç: Ev temizliğinde oldukça ideal bir ürün.
Gömlek ve tişörtlerin koltukaltı bölgelerinde oluşan ter lekelerini limon kullanarak ortadan kaldırabilirsiniz. Limonda bulunan asitler bölgedeki lekenin dağılmasına yardımcı olacaktır. Limon suyunu lekeli bölgeye sürün ve yarım saat bekletin. Ardından ılık suda yıkayın. Dilerseniz limon dilimleriyle kirli bölgeleri de ovalayabilirsiniz. Ilık suyla duruladıktan sonra kıyafeti çamaşır makinesinde yıkayın. Lekelerin çıktığını gözlemleyeceksiniz.
Kesme tahtası mutfaktaki en kirli eşyalardan biridir. Kullandıktan sonra yıkamanız ne yazık ki temizlemeye yetmiyor. Sürekli olarak nemli kalan kesme tahtasındaki bakterileri tamamen yok etmek için; kesme tahtasına bir miktar tuz serpin. Ardından bol miktarda limon suyu ile tahtayı fırçalayın. Limonun antimikrobiyal olmasıyla tahtanızı güzel bir şekilde dezenfekte etmiş olacaksınız.
Burada sadece limon değil diğer turunçgilleri de kullanabilirsiniz. Portakal, limon ve greyfurtu halka şeklinde dilimleyin. Su dolu bir tencerenin içine turunçgilleri koyun ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra tencereyi odanızda gezdirin. Ortaya çıkan buhar çok hoş bir koku salacaktır. Kaynamış suyu püskürtmeli sprey şişeye koyup oda parfümü şeklinde de kullanabilirsiniz. Özellikle balık gibi koku salan gıdalar pişirdiğinizde bu yöntem son derece etkili olacaktır.
Parlaklığını yitiren ahşap mobilyalar için mucize bir üründür limon. Bir bardak limon suyuyla 1/2 bardak zeytinyağını karıştırın. Ardından temiz pamuklu bir bezle parlatmak istediğiniz yüzeyleri silin. Eskisinden eser kalmayacak!
Tuvaleti dezenfekte etmek için kimyasal kullanmaya gerek yok. Kullanmanın gereken 2 malzeme var: Limon ve karbonat. Bir su bardağı limon suyunu 1 yemek kaşığı karbonat ile karıştırın. Hazırladığınız karışımla tuvaleti fırçalayın. İşlem bittikten sonra 5 dakika boyunca bekletin ve sonrasında durulayın.
1/2 litre beyaz sirke, 1/2 litre su ve 2 adet dilimlenmiş limonu ağzı kapalı bir şekilde iki hafta boyunca bekletin. Sonrasında dilimlenmiş limonları çıkarın ve bir miktar daha su ekleyin. Temizlik suyunuz hazır :)
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