YEMEK

Kimyasala bulaşmadan limonla köşe bucak temizlik yapmanın yöntemleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

Market alışverişinde en çok para harcadığımız yerlerden biridir temizlik ürünleri. Üstelik bu harcamayı yaparken elimizden ne kadar çıktığının farkına varmayız. Bunun üstüne bir de inanılmaz şekilde kimyasala maruz kalıyoruz. Şimdi bahsedeceğimiz limon yöntemi ise tüm malzemeleri elinizin tersiyle bir kenara ittirecek kadar başarılı ve hesaplı!

Kimyasala bulaşmadan limonla köşe bucak temizlik yapmanın yöntemleri

Antimikrobiyal özelliği olan limon, genellikle mutfak ve tıp alanında kullanılıyor. Onun bu kadar faydalı bir gıda olmasını bir de temizlik alanında değerlendirmek istedik. Ortaya çıkan sonuç: Ev temizliğinde oldukça ideal bir ürün.

Kıyafetlerdeki lekelerden kurtulun

lekeee

Gömlek ve tişörtlerin koltukaltı bölgelerinde oluşan ter lekelerini limon kullanarak ortadan kaldırabilirsiniz. Limonda bulunan asitler bölgedeki lekenin dağılmasına yardımcı olacaktır. Limon suyunu lekeli bölgeye sürün ve yarım saat bekletin. Ardından ılık suda yıkayın. Dilerseniz limon dilimleriyle kirli bölgeleri de ovalayabilirsiniz. Ilık suyla duruladıktan sonra kıyafeti çamaşır makinesinde yıkayın. Lekelerin çıktığını gözlemleyeceksiniz.

Kesme tahtanızı temizleyin

kesme tahtası

Kesme tahtası mutfaktaki en kirli eşyalardan biridir. Kullandıktan sonra yıkamanız ne yazık ki temizlemeye yetmiyor. Sürekli olarak nemli kalan kesme tahtasındaki bakterileri tamamen yok etmek için; kesme tahtasına bir miktar tuz serpin. Ardından bol miktarda limon suyu ile tahtayı fırçalayın. Limonun antimikrobiyal olmasıyla tahtanızı güzel bir şekilde dezenfekte etmiş olacaksınız.

Oda kokusu yapabilirsiniz

limon

Burada sadece limon değil diğer turunçgilleri de kullanabilirsiniz. Portakal, limon ve greyfurtu halka şeklinde dilimleyin. Su dolu bir tencerenin içine turunçgilleri koyun ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra tencereyi odanızda gezdirin. Ortaya çıkan buhar çok hoş bir koku salacaktır. Kaynamış suyu püskürtmeli sprey şişeye koyup oda parfümü şeklinde de kullanabilirsiniz. Özellikle balık gibi koku salan gıdalar pişirdiğinizde bu yöntem son derece etkili olacaktır.

Ahşap mobilyalarınızı parlatın

ahsap

Parlaklığını yitiren ahşap mobilyalar için mucize bir üründür limon. Bir bardak limon suyuyla 1/2 bardak zeytinyağını karıştırın. Ardından temiz pamuklu bir bezle parlatmak istediğiniz yüzeyleri silin. Eskisinden eser kalmayacak!

Tuvalet temizliğinde kullanın

tuvalet

Tuvaleti dezenfekte etmek için kimyasal kullanmaya gerek yok. Kullanmanın gereken 2 malzeme var: Limon ve karbonat. Bir su bardağı limon suyunu 1 yemek kaşığı karbonat ile karıştırın. Hazırladığınız karışımla tuvaleti fırçalayın. İşlem bittikten sonra 5 dakika boyunca bekletin ve sonrasında durulayın.

Yüzey temizliğinde kullanın

temizlik

1/2 litre beyaz sirke, 1/2 litre su ve 2 adet dilimlenmiş limonu ağzı kapalı bir şekilde iki hafta boyunca bekletin. Sonrasında dilimlenmiş limonları çıkarın ve bir miktar daha su ekleyin. Temizlik suyunuz hazır :)


PARTNERAvuç içi çizgileri kişiliğinizi yansıtıyor!Avuç içi çizgileri kişiliğinizi yansıtıyor!
Kalori derdi olmayan birbirinden leziz 7 tatlı tarifiKalori derdi olmayan birbirinden leziz 7 tatlı tarifi
30 yaşınızı geçtiyseniz bu yiyecekleri sakın tüketmeyin30 yaşınızı geçtiyseniz bu yiyecekleri sakın tüketmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mutfak bilgileri limonun faydaları kesme tahtası nasıl temizlenir

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

Aleyna Tilki'den bornozlu dans videosu!

Aleyna Tilki'den bornozlu dans videosu!

Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın son videosu olay oldu! 'Küstük evet...'

Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın son videosu olay oldu! 'Küstük evet...'

Cansu Taşkın bu defa ayna karşısında pozunu paylaştı 'Yorumu sen yaz'

Cansu Taşkın bu defa ayna karşısında pozunu paylaştı 'Yorumu sen yaz'

Diriliş Ertuğrul dizisine yeni sezonda sürpriz transfer

Diriliş Ertuğrul dizisine yeni sezonda sürpriz transfer

Seda Sayan paylaştı yorum yağdı! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu

Seda Sayan paylaştı yorum yağdı! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu

İlginizi Çekebilir

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Yumurta pişirirken tavaya neden su eklemelisiniz?

Yumurta pişirirken tavaya neden su eklemelisiniz?

Çıtır tavuk diye aldı içinden bakın ne çıktı!

Çıtır tavuk diye aldı içinden bakın ne çıktı!

Makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin!

Makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin!

Limonlu su içtiğinizde vücudunuza bakın ne oluyor!

Limonlu su içtiğinizde vücudunuza bakın ne oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Baktıkça sinirlerinizi bozacak 14 gıcık yemek fotoğrafı

Baktıkça sinirlerinizi bozacak 14 gıcık yemek fotoğrafı

Kalori derdi olmayan birbirinden leziz 7 tatlı tarifi

Kalori derdi olmayan birbirinden leziz 7 tatlı tarifi

30 yaşınızı geçtiyseniz bu yiyecekleri sakın tüketmeyin

30 yaşınızı geçtiyseniz bu yiyecekleri sakın tüketmeyin

Bu besinleri soğuklarda yediğinizde vücudunuz ısınıyor!

Bu besinleri soğuklarda yediğinizde vücudunuz ısınıyor!

Bebek gibi bir cilde sahip olmak için uygulanacak 8 yöntem

Bebek gibi bir cilde sahip olmak için uygulanacak 8 yöntem

Mikroplarla zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı?

Mikroplarla zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.