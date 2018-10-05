Kimyasala bulaşmadan limonla köşe bucak temizlik yapmanın yöntemleri

Antimikrobiyal özelliği olan limon, genellikle mutfak ve tıp alanında kullanılıyor. Onun bu kadar faydalı bir gıda olmasını bir de temizlik alanında değerlendirmek istedik. Ortaya çıkan sonuç: Ev temizliğinde oldukça ideal bir ürün.

Kıyafetlerdeki lekelerden kurtulun

Gömlek ve tişörtlerin koltukaltı bölgelerinde oluşan ter lekelerini limon kullanarak ortadan kaldırabilirsiniz. Limonda bulunan asitler bölgedeki lekenin dağılmasına yardımcı olacaktır. Limon suyunu lekeli bölgeye sürün ve yarım saat bekletin. Ardından ılık suda yıkayın. Dilerseniz limon dilimleriyle kirli bölgeleri de ovalayabilirsiniz. Ilık suyla duruladıktan sonra kıyafeti çamaşır makinesinde yıkayın. Lekelerin çıktığını gözlemleyeceksiniz.

Kesme tahtanızı temizleyin

Kesme tahtası mutfaktaki en kirli eşyalardan biridir. Kullandıktan sonra yıkamanız ne yazık ki temizlemeye yetmiyor. Sürekli olarak nemli kalan kesme tahtasındaki bakterileri tamamen yok etmek için; kesme tahtasına bir miktar tuz serpin. Ardından bol miktarda limon suyu ile tahtayı fırçalayın. Limonun antimikrobiyal olmasıyla tahtanızı güzel bir şekilde dezenfekte etmiş olacaksınız.