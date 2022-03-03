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"Kimyasalsız Ev" projesiyle çevresel farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar

03.03.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kimyasalsız Ev" projesiyle çevresel farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar

Erasmus projesi "Kimyasalsız Ev" kapsamında Zonguldak'ta Türk öğrencilerle buluşan Macaristan, Yunanistan, Romanya, Polonya ve İspanyalı öğrenciler ve öğretmenleri, kimyasal ve katkı maddesi olmadan hazırladıkları ürünleri birbirlerine hediye etti.

Kimyasaldan ve doğal olmayan ürünlerden uzak bir dünya oluşturmak amacıyla 2019 yılında başlatılan Kimyasalsız Ev (Households Wıthout Chemıcals) projesi kapsamında 10 öğretmen ve 20 öğrenci, Zonguldak'a geldi.

Sivriler Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden yabancı grup, çevresel farkındalık oluşturmak için kimyasal ve katkı maddesi olmadan hazırladıkları kozmetik ve yiyecek ürünlerini birbirlerine verdi.

Kozlu Kaymakamlığı ve Kozlu Belediyesini de ziyaret eden grup, Zonguldak Gençlik Merkezi'nde oyunlar oynadı, ebru sanatıyla resim ve anahtarlıklar yaptı.

Proje hakkında bilgi veren Sivriler Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Özgür Bozbay, AA muhabirine, Erasmus projesi kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen misafirleri hafta boyunca kentte ağırladıklarını belirtti.

Bozbay, "Bu tür etkinliklerde öğrencilerin kültürlerarası değişimleri, farklı kültürleri tanıma fırsatı buluyor. Asıl hedefimiz, çevresel farkındalık yaratmaktır. Böylece gelecek nesillere daha katıksız, kimyasalsız bir dünya bırakmaktır." dedi.

Proje kapsamında öğrencilere kimyasalsız kozmetik ve yiyecek yapmalarının öğretildiğini aktaran Bozbay, "Amacımız, gelecek nesillere yaşanabilir dünya yaratmak. Öğrenciler bu konuda çok bilinçli yetişiyor. Diğer öğrenci arkadaşlarına da örnek olma fırsatı buluyorlar." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Süleyman Sipahi de farklı ülkelerden çeşitli yaş gruplarında gençlerin kente geldiğini belirterek, "Yaklaşık bir haftadır kentimizdeler. Burada çeşitli faaliyetlere katılacaklar. Onları en güzel şekilde ağırlayıp dostluk ortamı içerisinde göndereceğiz. Sonrasında da iletişim halinde olunacak." dedi.

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