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Kınalı keklikler doğaya bırakıldı

KONYA HABERLERİ  | 07.07.2020 15:58 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, 500 kınalı keklik doğaya salındı.Hüyük ilçesindeki doğayla keklik buluşturulması programına katılan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yapılan çalışmalarla ilçede yakın gelecekte yeniden keklik seslerinin yükselmeye başlayacağını söyledi.Hüyük Belediyesi’nin girişimleri üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü tarafından ilçede doğaya salınmak üzere 500 kınalı kekliğin tahsis edildiğini vurgulayan Başkan Çiğdem, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Yozgat Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu’nda yetiştirilen kınalı keklikler, ilçemiz merkezinde ve mahallelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürümüz Sayın Mustafa Tuğrul Şahin, Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Ahmet Tingiş, mahalle muhtarlarımız, Yozgat’tan gelen ekipler ve belediyemiz görevlilerinin de katılımıyla düzenlenen program çerçevesinde doğanın muhtelif alanlarına bırakıldı.

Kınalı keklikler doğaya bırakıldı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, 500 kınalı keklik doğaya salındı.
Hüyük ilçesindeki doğayla keklik buluşturulması programına katılan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yapılan çalışmalarla ilçede yakın gelecekte yeniden keklik seslerinin yükselmeye başlayacağını söyledi.
Hüyük Belediyesi’nin girişimleri üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü tarafından ilçede doğaya salınmak üzere 500 kınalı kekliğin tahsis edildiğini vurgulayan Başkan Çiğdem, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Yozgat Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu’nda yetiştirilen kınalı keklikler, ilçemiz merkezinde ve mahallelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürümüz Sayın Mustafa Tuğrul Şahin, Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Ahmet Tingiş, mahalle muhtarlarımız, Yozgat’tan gelen ekipler ve belediyemiz görevlilerinin de katılımıyla düzenlenen program çerçevesinde doğanın muhtelif alanlarına bırakıldı. Görüntü ve ötüşüyle doğaya ayrı bir güzellik sunan kınalı keklikler sayesinde, arazilerde süne zararlısı ve kene yediği için çiftçi dostu olarak da bilinen keklikler bilinçsiz avcılıkla yok edilmemelidir. Bu konuda avcılarımızdan da gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Daha güzel ve yaşanabilir bir doğa için bizlere destek veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüz İsmail Üzmez nezdinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürümüz Mustafa Tuğrul Şahin ve tüm emeği geçen herkese ilçem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Konuşmaların ardından alana getirilen keklikler doğal alanlara bırakıldı.

Kınalı keklikler doğaya bırakıldı

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