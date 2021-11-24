YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kipaş Holding'in "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi" kapsamında 100 bin fidan daha toprakla buluştu

Kipaş Holding'in "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi" kapsamında 100 bin fidan daha toprakla buluştu

24.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kipaş Holding'in "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi" kapsamında 100 bin fidan daha toprakla buluştu

Kipaş Holding ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi" protokolü kapsamında, 100 bin fidan daha toprakla buluşturuldu.

Tekstilden, enerjiye, çimentodan kağıda, eğitimden lojistiğe Türkiye'de bir çok alanda faaliyet gösteren ve 11 bin çalışanı ve 1 milyar doların üzerinde cirosuyla Türk ekonomisine katkı sunan Kipaş Holding, doğaya dost faaliyet anlayışıyla sosyal projelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bir süre önce Orman Bölge Müdürlüğü ile imzalanan "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi'nin" ikinci etabı kapsamında Onikişubat ilçesi İsmailli Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Yardımcısı Hakan Doğan, gazetecilere, Kipaş Holding'e ağaçlandırmaya ve çevreye olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kipaş Holding ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü projenin çevre için önemli olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"5 yılda 500 bin fidan etkinliği, ilimiz haricinde Türkiye'de hemen hemen bir ilk oluyor. 500 bin fidan dikilecek. Bu fidanların 100 bin adeti her yıl Kipaş Holding bünyesinde yapılan etkinliklerle toprakla buluşturuyoruz. Bu yıl etkinliğin ikinci kısmını da gerçekleştiriyoruz. Amaçları karbon salınımına etkide bulunmak. Biliyorsunuz iklim değişikliği yüzünden Türkiye’de son 2 yılda büyük orman yangınları oldu. Kipaş Holding'in karbon salınımı ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü olarak da bu tür çalışmalarda büyük holding ve şirketlerin yanındayız."

Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer de Kipaş Holding'in karbon salımı ve çevre duyarlılığı konusuna büyük önem verdiğini söyledi.

Holding olarak ağaçlandırma çalışmalarına destek verdiklerini belirten Gümüşer, "Bu yıl, verdiğimiz 500 bin ağaç sözünün ikinci 100 binlik kısmının dikimini tamamladık." diye konuştu.

100 bin fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Kingpins Show Kurucusu Andrew Olah'ın yanı sıra holding yetkilileri ve orman bölge müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖnce dövdüler şimdi övüyorlar!Önce dövdüler şimdi övüyorlar!
PARTNERAşıklar kural bozdu!Aşıklar kural bozdu!
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 24 Kasım Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
12:24
İkindi
15:01
Akşam
17:24
Yatsı
18:43
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.