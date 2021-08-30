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Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı

30.08.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 30 Ağustos için konser veren ünlü şarkıcı Kıraç, sahneye çıkarken yere düştü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi coşkulu bir konser düzenlendi. Yüzlerce müzikseverin doldurduğu Gebze Metin Oktay Stadı'nda gerçekleşen konserde Türk Rock müziğinin ünlü isimlerinden Kıraç sahne aldı. Yüzlerce vatandaşla 30 Ağustos coşkusunu yaşayan Kıraç, konsere başlamadan talihsiz bir kaza atlattı.

SAHNEYE ÇIKARKEN YERE KAPAKLANDI

Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, yüzlerce vatandaşa 30 Ağustos coşkusunu yaşattı. Alanı dolduran vatandaşlar da telefonlarının ışıklarını yakarak, Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Koşarak sahneye çıkmak isteyen ünlü şarkıcının merdivende ayağı takıldı.

Düşmekten son anda kurtulan şarkıcı, daha sonra hiç bir şey olmamış gibi sahneye çıkarak konserine devam etti. Şarkıcının yaşadığı büyük talihsizlik ise bir hayranı tarafından anbean kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Kıraç
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