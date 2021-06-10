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Kıraç, milli takım şarkısıyla eleştiriye uğradı

10.06.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Sandal'ın Milli Takım için bestelediği şarkının beğenilmemesinden sonra bu kez Kıraç'ın Milli Takım şarkısı eleştiriye uğradı. Kıraç'ın şarkısında futbolculara 'Mehmetçik' benzetmesi yapılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takım, yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek. Dev organizasyona kısa bir süre kala, milli takım futbolcuları için bestelenen şarkılar da şarkıcılar tarafından paylaşılmaya başlandı.

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Şarkıcı Mustafa Sandal'ın milli takım için bestelediği 'Bizim Çocuklar' şarkısı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini alamamıştı. Bu kez de Kıraç'ın milli takım bestesi, sözleri nedeniyle sosyal medyada eleştiri aldı.

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TEPKİ ÇEKEN BENZETME

Kıraç'ı eleştirilerin hedefine getiren durum A Milli Futbol Takımı futbolcuları için 'Mehmetçik' benzetmesi yapması oldu.

Şarkının tepki çeken kısmı: Haydi! Milli Takım! Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçik'siniz.

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Anahtar Kelimeler:
Kıraç Mustafa Sandal
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