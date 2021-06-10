Kıraç, milli takım şarkısıyla eleştiriye uğradı

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takım, yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek. Dev organizasyona kısa bir süre kala, milli takım futbolcuları için bestelenen şarkılar da şarkıcılar tarafından paylaşılmaya başlandı.

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın milli takım için bestelediği 'Bizim Çocuklar' şarkısı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini alamamıştı. Bu kez de Kıraç'ın milli takım bestesi, sözleri nedeniyle sosyal medyada eleştiri aldı.

TEPKİ ÇEKEN BENZETME

Kıraç'ı eleştirilerin hedefine getiren durum A Milli Futbol Takımı futbolcuları için 'Mehmetçik' benzetmesi yapması oldu.

Şarkının tepki çeken kısmı: Haydi! Milli Takım! Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçik'siniz.



