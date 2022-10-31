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Kıraç'tan Özgür Demirtaş'a veryansın! Engellediğini görünce...

31.10.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Kıraç, sosyal medyadan kendisini engelleyen Profesör Özgür Demirtaş'a veryansında bulundu. Kıraç, "Böyleleri için yalnızca kendileri ve kariyerleri vardır. Aslında Türkiye bunların umurunda değil. Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca" dedi.

Kıraç'tan Özgür Demirtaş'a veryansın! Engellediğini görünce...

Özellikle sosyal medyada gündeme ve ekonomiye dair yaptığı paylaşımlarla sık sık aından söz ettiren Prof. Özgür Demirtaş, yorumları nedeniyle bir kesim tarafından desteklenirken, bir kesim tarafından da tepki çekiyor.

KIRAÇ'LA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Zaman zaman paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirilenlerle karşı karşıya gelen Demirtaş bu sefer de ünlü şarkıcı Kıraç'la karşı karşıya geldi. Demirtaş, Kıraç'ı sosyal medyadan engelledi.

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KIRAÇ VERYANSINDA BULUNDU

Engellendiğini gören Kıraç ise sinirlerine hakim olamayarak, "Arkadaşlar! Böyleleri için yalnızca kendileri ve kariyerleri vardır. Aslında Türkiye bunların umurunda değil. Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca."

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Kıraç Özgür Demirtaş sosyal medya

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