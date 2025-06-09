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Kiralık gönderilmişti! Galatasaray'a Derrick Köhn'den müjdeli haber

Galatasaray'da Okan Buruk'un gelecek sezon kadroda düşünmediği Derrick Köhn'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Kiralık gönderilmişti! Galatasaray'a Derrick Köhn'den müjdeli haber
Berker İşleyen
Derrick Köhn

Derrick Köhn

ALM Almanya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Werder Bremen
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Galatasaray’ın sezon başında Werder Bremen’e kiralık olarak gönderdiği Derrick Köhn, Alman ekibinde performansıyla beğeni toplasa da transfer sürecinde hareketli günler yaşanıyor. Werder Bremen, 5 milyon Euro’luk satın alma bedelini yüksek bulurken, oyuncuyu daha düşük bir ücretle kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

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Habertürk’ün haberine göre, Alman sol bekin talipleri artıyor. Süper Lig’den Eyüpspor, İtalya’dan ise Udinese ve Sassuolo, Köhn için Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

30 MAÇTA 2 GOL 2 ASİST

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Galatasaray’ın Köln’den bonuslarla birlikte 4 milyon Euro’ya transfer ettiği Derrick Köhn, sarı-kırmızılı formayla 19 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Werder Bremen’de ise 30 maçta 2 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

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son dakika galatasaray Derrick Köhn
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