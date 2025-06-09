Kiralık gönderilmişti! Galatasaray'a Derrick Köhn'den müjdeli haber

Galatasaray’ın sezon başında Werder Bremen’e kiralık olarak gönderdiği Derrick Köhn, Alman ekibinde performansıyla beğeni toplasa da transfer sürecinde hareketli günler yaşanıyor. Werder Bremen, 5 milyon Euro’luk satın alma bedelini yüksek bulurken, oyuncuyu daha düşük bir ücretle kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Habertürk’ün haberine göre, Alman sol bekin talipleri artıyor. Süper Lig’den Eyüpspor, İtalya’dan ise Udinese ve Sassuolo, Köhn için Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

30 MAÇTA 2 GOL 2 ASİST

Galatasaray’ın Köln’den bonuslarla birlikte 4 milyon Euro’ya transfer ettiği Derrick Köhn, sarı-kırmızılı formayla 19 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Werder Bremen’de ise 30 maçta 2 gol ve 2 asist katkısı sağladı.